Clamorosa indiscrezione, una voce che sta alimentando qualcosa di spettacolare: il possibile ritorno di Lionel Messi al Newell’s Old Boys.

La notizia di un progetto concreto per provare a riportare Leo Messi, fuoriclasse argentino, nel club dove mosse i primi passi arriva dalla dirigenza stessa del club argentino. In un’intervista rilasciata a TN, il primo vicepresidente del club, Juan Manuel Medina, ha confermato che la società sta lavorando a un piano per far giocare Messi al Newell’s nel primo semestre del 2027, pur precisando che per ora non esiste alcun accordo formale né dettagli contrattuali definiti.

Messi al Newell’s: cosa sappiamo

Medina, figura di spicco della politica interna del club, ha infatti sottolineato: “Siamo al lavoro affinché Leo giochi nel Newell’s nel primo semestre del 2027, ma per ora non c’è più di questo”. Secondo il dirigente, l’iniziativa non è un’azione isolata del club, ma un progetto di portata più ampia che coinvolge la città di Rosario, la Provincia di Santa Fe e il calcio argentino nel suo complesso.

Nel corso dell’intervista con TN, Medina ha ribadito che l’ambizione della dirigenza è costruire le condizioni necessarie sotto il profilo infrastrutturale e sportivo affinché la proposta sia sostenibile e competitiva. “Tutto dipende da ciò che possiamo offrire in termini di infrastruttura e di programma sportivo competitivo”, ha precisato il vicepresidente, evidenziando come il Newell’s non possa avanzare proposte vincolanti senza prima consolidare un progetto credibile a livello organizzativo.

Il piano del club argentino

Secondo quanto emerso, i primi approcci informali con l’entourage di Messi risalgono al 2024, in seguito alla formazione della nuova leadership societaria guidata da Ignacio Boero, presidente eletto nel dicembre 2025. Medina ha confermato che non ci sono definizioni o impegni presi e che qualsiasi possibile accordo è ancora distante da una formalizzazione.

Il progetto, pur restando allo stato embrionale, ha già alimentato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Messi ha attualmente un accordo con l’Inter Miami valido fino al termine della stagione MLS 2028, il che complica ulteriormente qualunque possibile trasferimento o rientro anticipato in Argentina.

A Rosario, intanto, la dirigenza evita facili entusiasmi ma conferma l’impegno. Se la lunga trattativa dovesse portare a risultati concreti, sarebbe uno degli eventi più rilevanti nella storia recente del calcio argentino. Per ora, però, resta un piano in sviluppo, con il Newell’s che continua a definire i contorni di un progetto che va oltre il semplice colpo di mercato.