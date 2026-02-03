Olimpiadi a rischio, Milano-Cortina trema per la stella più attesa

Ennesima sfortuna per la famosa atleta di sport invernali, martoriata da una serie di sventure. La sua partecipazione al Super G pare ormai impossibile.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un teatro fondamentale per gli sport invernali, specie quest’anno in cui molti atleti famosi sembrano arrivati molto vicini a fine carriera. Tanti nomi italiani e non potrebbero infatti sfruttare questa manifestazione come l’ultimo appello per vincere una medaglia, prima di ritirarsi e non sono ammessi scivoloni.

Qualche esempio rilevante; lo snowboarder Roland Fischnaller, arrivato a ben 45 anni che per un atleta professionista sono moltissimi, ha dichiarato che questa sarà la sua ultima Olimpiade. Arianna Fontana, decorata per 11 volte con l’oro in un Olimpiade, ha 35 anni e ne avrà ben 39 alle prossime olimpiadi. Federica Brignone è nella stessa situazione, reduce per giunta da un infortunio molto grave che non aiuta la sua carriera a durare più a lungo.

Insomma tanti atleti che forse, potremmo vedere per l’ultima volta, tra cui una delle più grandi di tutte. Che però pare destinata in seguito ad una grandissima sfortuna a non poter nemmeno prendere parte alla gara più importante. L’infortunio è tornato a farsi sentire e per la sciatrice, sembra tutto finito, chiudendo la sua intera carriera olimpica.

Tragedia per la sciatrice: Super G a rischio

Tra i grandi nomi dello sci che potrebbero salutare le olimpiadi dopo l’edizione di quest’anno c’è anche Lindsey Von, famosa atleta americana che ha ormai 41 anni e ne avrebbe quindi ben 46 al prossimo appuntamento; questo insomma è l’ultimo acuto della sua carriera, peccato che per un grave infortunio, sembra ormai scontato che non potrà partecipare al Super G, solo l’ennesima di tante sfortune.

La sfortuna per la biondissima sciatrice è iniziata nella fase preparatoria alle olimpiadi quando ha perso il suo bastoncino da sci portafortuna ritrovato solo dopo giorni di frenetica ricerca. Una sorta di cattivo presagio, dato che poi il 30 alla discesa di Crans-Montana, l’atleta americana si è infortunata seriamente al ginocchio. Alla sua età, un recupero pare molto difficile in vista del Supergigante femminile la cui finale si terrà il 12 febbraio.

La Vonn quindi ha meno di due settimane per recuperare un infortunio non meglio precisato al ginocchio sinistro: “Vi darà maggiori informazioni quando le avrò”, fa sapere tramite un comunicato la seguitissima atleta. Che comunque, non rinuncia alla speranza di esserci benché alle ginocchia abbia già una protesi per la perdita di cartilagine: “Se c’è una cosa che so fare è recuperare dagli infortuni”, la sua promessa.