Si è chiuso da un paio di giorni il mercato di gennaio: in Italia verrà ricordato più per gli affari sfiorati e poi sfumati che per quelli effettivamente centrati. E la differenza fra i top club italiani rispetto a quelli della Premier League in particolare si fa netta: vediamo quali sono state le squadre che hanno speso di più, a partire dal Manchester City

Il mercato di gennaio è andato in archivio. In Serie A le immagini che restano alla mente sono soprattutto legate agli affari solo sfiorati, ma mancati all’ultimo per svariati motivi. Da En Nesyri alla Juventus a Perisic e Cancelo all’Inter, fino a Mateta al Milan. Nel trarre un bilancio dei movimenti italiani e stranieri, è netta la differenza di spesa fra i club italiani e quelli di campionati più ricchi. Vediamo dunque quali sono state le squadre che hanno speso di più in questo mercato invernale, a partire dal ricchissimo Manchester City di Pep Guardiola.

Mercato gennaio, chi ha speso di più: City a 100 milioni

La squadra che ha speso di più per il mercato di gennaio è il Manchester City di Guardiola, che tocca i 72 milioni di euro. Nessuna italiana nella top-10, ma la Lazio, al netto delle cessioni, ha reinvestito una cifra superiore a quella delle rivali in Serie A. Vediamo la classifica con i colpi più onerosi.

1) Manchester City 95 milioni di euro. Colpo più costoso: Antoine Semenyo, 72 milioni.

2) Al Hilal 91 milioni di euro. Colpo più costoso: Kader Meite, 30 milioni.

3) Crystal Palace 90 milioni di euro. Colpo più costoso: Jorgen Strand Larsen, 49,7 milioni di euro.

4) Liverpool 63 milioni di euro. Jeremy Jaquet (per l’estate), 63 milioni

5) Tottenham 55 milioni di euro. Colpo più costoso: Conor Gallagher, 40 milioni.

6) West Ham 54 milioni di euro. Colpo più costoso: Taty Castellanos, 29 milioni.

7) Flamengo 54 milioni di euro. Colpo più costoso: Lucas Paqueta, 42 milioni.

8) Bournemouth 42 milioni di euro. Colpo più costoso: Rayan, 29 milioni.

9) Atletico Madrid 38 milioni di euro. Colpo più costoso: Ademola Lookman, 35 milioni.

10) Fenerbahce 37 milioni di euro. Colpo più costoso: Matteo Guendouzi, 28 milioni.

Prime italiane: Lazio undicesima con 36,5 milioni, Napoli 14° con 31,5 milioni, Roma 19^ con 24 milioni

I campionati che hanno speso di più a gennaio: Serie A seconda

Ma quali sono i campionati dove complessivamente si è speso di più? La Premier League è inarrivabile, ma la Serie A si difende, piazzandosi al secondo posto. Ecco la classifica (dati Transfermarkt).

I campionati dove sono stati spesi più soldi a gennaio:

1. Premier League (Inghilterra) 453,2 milioni di euro

2. Serie A (Italia) 243,6

3. Brasilerao (Brasile) 201,6

4. MLS (Stati Uniti d’America) 144,3

5. Ligue 1 (Francia) 105,1

6. Bundesliga (Germania) 96,7

7. Saudi Pro League (Arabia Saudita) 93,1

8. LaLiga (Spagna) 75,6

9. Super Lig (Turchia) 70,5

10. Liga Portugal (Portogallo) 59,5