Questa sera si giocherà Inter-Torino dei quarti di Coppa Italia. Il match si disputerà all’U-Power Stadium di Monza e non a San Siro. Andiamo a scoprire il motivo.
Oltre un mese fa è arrivata la notizia del cambio di location per Inter-Torino. Il motivo? La data della partita ricade a ridosso con l’imminente inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. San Siro oggi è occupato per poter concludere i preparativi della cerimonia d’apertura dei Giochi che si terranno dal 6 al 22 febbraio e dunque non è disponibile.
Il ritorno a San Siro
San Siro non sarà disponibile nemmeno per il prossimo weekend, quando ci sarà Milan-Como. La gara, che all’inizio si sarebbe dovuta giocare in Australia, andrà in scena al Meazza il 18 febbraio. L’Inter, invece, tornerà a giocare a San Siro a metà mese, per la precisione il 14 febbraio, quando è in programma il Derby d’Italia contro la Juventus.
Le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. Panchina: Sommer, Di Gennaro, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Dimarco, Cocchi, Bovo, Zielinski, Sucic, Lavelli, Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams. Panchina: Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Ebosse, Pellini, Ilhan, Lazaro, Perciun, Anjorin, Njie, Gabellini, Zapata. Allenatore: Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gineitis, Ismajli, Simeone, Schuurs, Savva, Aboukhlal, Ilic, Nkounkou.
La cerimonia delle Olimpiadi
Come evidenzia il sito ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la sera del 6 febbraio, al San Siro Olympic Stadium, si terrà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: un evento di portata globale che catturerà l’attenzione di circa 2 miliardi di persone. Presenti, tra gli altri, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri.