Questa sera si giocherà Inter-Torino dei quarti di Coppa Italia. Il match si disputerà all’U-Power Stadium di Monza e non a San Siro. Andiamo a scoprire il motivo.

Oltre un mese fa è arrivata la notizia del cambio di location per Inter-Torino. Il motivo? La data della partita ricade a ridosso con l’imminente inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. San Siro oggi è occupato per poter concludere i preparativi della cerimonia d’apertura dei Giochi che si terranno dal 6 al 22 febbraio e dunque non è disponibile.

Il ritorno a San Siro