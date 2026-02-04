L’Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia: 2-1 al Torino, ma quanta sofferenza a Monza

L’Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia 2025/2026 superando il Torino per 2-1 nei quarti di finale della partita giocata all’U-Power Stadium di Monza

Ampio turnover per i nerazzurri di Cristian Chivu che superano contro i granata, a fatica, il turno in Coppa Italia: l’Inter grazie a questo successo affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Napoli e Como, in programma la prossima settimana.

Inter-Torino: la sintesi del match

Nel Primo Tempo la gara inizia a ritmi bassi con i “padroni di casa” che piano piano prendono terreno e sbloccano il match al 35′: spunto del giovane Kamate sulla destra e colpo di testa di Ange-Yoan Bonny che anticipa Alberto Paleari per l’1-0 dei nerazzurri.

Nel Secondo Tempo il copione non cambio: avvio di ripresa perfetto per l’Inter. Al 47′ la squadra di Cristian Chivu trova la rete del 2-0: Marcus Thuram serve l’assist per Andy Diouf, che in spaccata con il mancino firma il raddoppio. Dopo 10 minuti il Torino di Marco Baroni accorcia le distanze: al 57′ il primo gol in maglia Torino per Sandro Kulenovic, che di testa anticipa Josep Martinez sfruttando un cross deviato di Marcus Pedersen.

Nel finale gli ospiti spingono alla ricerca del pari e al 73′ viene annullato un gol di Matteo Prati per fuorigioco. Nonostante il forcing finale dei granata, l’Inter si qualifica al turno successivo.

Infortunio Bonny e cambio obbligato

Da valutare in casa Inter le condizioni di Bonny: l’attaccante francese è stato costretto al cambio a causa di un infortunio nel secondo tempo: dopo il gol del momentaneo 1-0, l’ex Parma ha accusato un problema fisico in mezzo al campo accasciandosi sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium. Immediato l’ingresso di Lautaro Martinez al suo posto con Bonny che ha lasciato il rettangolo di gioco zoppicando.