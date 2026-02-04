Neves all’Al-Hilal: il demone Inzaghi colpisce ancora. Cifre e dettagli

Ottima notizia di mercato per l’Al-Hilal. Rúben Neves ha firmato il nuovo contratto con il club saudita. Rinnovo fino al giugno 2029.

Nonostante gli approcci dall’Europa, la stella portoghese Ruben Neves ha deciso di restare in Arabia e scegliere il progetto a lungo termine di Al Hilal di Simone Inzaghi. Due settimane fa si era parlato tanto di un possibile affondo del Bayern Monaco, alla fine il centrocampista ha optato per la soluzione rinnovo.

La corte europea e il rinnovo

Due settimane fa anche il Manchester United aveva messo nel mirino Ruben Neves: il contratto del portoghese, che era in scadenza a giugno 2026, faceva gola e non poco al club inglese. L’Al-Hilal, comunque, ha sempre chiesto almeno 20 milioni di sterline per il trasferimento a titolo definitivo. Non era solamente lo United ad aver puntato Neves. Il Bayern Monaco aveva avuto colloqui informali con i rappresentanti di Neves, così come Atletico Madrid e Juventus seguivano gli sviluppi del calciatore.

Sul fronte uscite l’Al Hilal dovrebbe salutare a breve Darwin Nunez, pronto a trasferirsi al Fenerbahce.

L’importanza di Ruben Neves

Negli ultimi mesi Rúben Neves si è reso protagonista di grandi giocate. Ultima, in ordine temporale, la rete realizzata direttamente da calcio d’angolo che si candida nella lista dei gol più belli della Saudi Pro League. Si tratta di un giocatore fondamentale per gli equilibri sistemici della formazione di Inzaghi e non solo. È infatti uno dei tasselli decisivi della nazionale portoghese.



Neves era un grande amico del compianto Diogo Jota, tanto che qualche settimana fa aveva mostrato sui social un tatuaggio dedicato all’ex compagno di nazionale, simbolo di un legame che va oltre il calcio. Un gesto forte che aveva commosso il Portogallo: “Nulla ci separerà”.