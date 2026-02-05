Coppa Italia, Juve demolita dall’Atalanta che va in semifinale

Serataccia per la Juventus alla New Balance Arena, dove l’Atalanta di Raffaele Palladino si è imposta con un netto 3-0, staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia.

L’Atalanta si qualificata in semifinale dopo l’Inter, dove affronterà la vincente tra Bologna e Lazio. La Juventus esce dalla competizione ai quarti di finale, pagando la poca concretezza sotto porta e alcune disattenzioni difensive nonostante Luciano Spalletti abbia utilizzato i titolari. Questo successo segna un importante passo in avanti della rosa di Palladino, che dà continuità al pareggio di Como in campionato.

Atalanta-Juventus: la sintesi del match

La gara si è sbloccata nella prima frazione grazie a un episodio chiave: fallo di mano di Bremer in area, ravvisato dal VAR. Dal dischetto si è presentato Scamacca che ha spiazzato Perin. Un primo tempo in cui sicuramente la Juventus ha avuto le occasioni migliori: la traversa con Conceição e il salvataggio di Ahanor su McKennie.

Nella ripresa, la squadra di Luciano Spalletti ha tentato il tutto per tutto inserendo anche i nuovi acquisti come Boga e Holm ma la Dea ha chiuso i giochi nella ripresa in contropiede: al 77′, Sulemana ha raddoppiato ribadendo in spaccata un cross di Bellanova e all’85’, un errore in impostazione di Bremer ha permesso a Pasalic di superare Perin per la terza volta.

Bianconeri che escono sicuramente ridimensionati dalla sfida di Bergamo dopo la roboante vittoria di Parma con la Vecchia Signora che potrà dedicare tutte le energie in Champions League e in Serie A cercando di dimenticare immediatamente la prestazione contro i nerazzurri considerando che tra pochi giorni c’è la sfida allo Stadium contro la Lazio per provare a blindare il quarto posto in campionato.