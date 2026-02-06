Olimpiadi, che annuncio di Franzoni: fa venire i brividi all’Italia intera

Anche il giovane atleta guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina con grande interesse; le parole sono da brividi, è pronto a stupirci ancora.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina che sono ormai prossime alla partenza – assicuratevi di aver controllato la lista di strade e piazze che stanno per essere chiuse per le cerimonie inaugurali della manifestazione sportiva in quel di Milano – ci saranno molti atleti che, probabilmente, vedremo per l’ultima volta in pista o in campo, a seconda dei casi, in un torneo di questa rilevanza.

Lindsey Vonn, Arianna Fontana, Federica Brignone, sono solo alcuni degli atleti che, avendo superato abbondantemente i trent’anni, tenteranno il tutto per tutto, per chiudere la carriera olimpica con più medaglie possibili prima di valutare nel caso un altro giro di giostra, decisione che però arriverà tra 4 anni, non prima. Giusto rispettare i “senatori” ma ricordiamo anche che ci sono molti giovani rampanti nel panorama sportivo italiano.

Uno tra i più attesi è un giovane sciatore classe 2001 che si destreggia bene sia nel Super G che nella discesa libera come testimoniano i ben 3 ori ottenuti nei Mondiali Juniores a cui ha preso parte. Ad oggi, con 24 anni ed un’intera carriera davanti, per il ragazzo è arrivato il momento di affermarsi anche nella più grande espressione sportiva delle discipline invernali, per di più, a casa sua.

Giovanni Franzoni emoziona tutti: lui è pronto

Per Giovanni Franzoni le Olimpiadi di Milano Cortina si giocano in casa: il ragazzo è nato a Brescia il che vuol dire che competerà davvero a due passi da casa, nella speranza di poter festeggiare questa manifestazione con una bella medaglia d’oro. Ma lui, come si sente alla prospettiva di affrontare i migliori sciatori del mondo tra pochi giorni?

La prima prova cronometrata lo ha visto secondo, alle spalle dell’americano Ryan Cochran-Siegle per soli 16 decimi, quindi possiamo dire senza modestia che Franzoni è in forma smagliante. La stessa dichiarazione post gara dell’atleta lo dimostra: “Ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi, perché è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale ed amo questa pista”, afferma lo sciatore.

L’atleta si è concentrato sopratutto su un dettaglio della pista che potrebbe davvero fare la differenza in gara per il suo stile di discesa: “La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i training va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara”. Speriamo che il terreno sia ideale per Franzoni, nella speranza che possa portarci da subito una bella medaglia d’oro.