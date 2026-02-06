Home » Olimpiadi » Olimpiadi, che annuncio di Franzoni: fa venire i brividi all’Italia intera

Olimpiadi, che annuncio di Franzoni: fa venire i brividi all’Italia intera

di

Anche il giovane atleta guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina con grande interesse; le parole sono da brividi, è pronto a stupirci ancora. 

Alle Olimpiadi di Milano Cortina che sono ormai prossime alla partenza – assicuratevi di aver controllato la lista di strade e piazze che stanno per essere chiuse per le cerimonie inaugurali della manifestazione sportiva in quel di Milano – ci saranno molti atleti che, probabilmente, vedremo per l’ultima volta in pista o in campo, a seconda dei casi, in un torneo di questa rilevanza.

Giovanni Franzoni sci
Franzoni, che grande notizia (giofranzoni Instagram) – www.SportItalia.it

Lindsey Vonn, Arianna Fontana, Federica Brignone, sono solo alcuni degli atleti che, avendo superato abbondantemente i trent’anni, tenteranno il tutto per tutto, per chiudere la carriera olimpica con più medaglie possibili prima di valutare nel caso un altro giro di giostra, decisione che però arriverà tra 4 anni, non prima. Giusto rispettare i “senatori” ma ricordiamo anche che ci sono molti giovani rampanti nel panorama sportivo italiano.

Uno tra i più attesi è un giovane sciatore classe 2001 che si destreggia bene sia nel Super G che nella discesa libera come testimoniano i ben 3 ori ottenuti nei Mondiali Juniores a cui ha preso parte. Ad oggi, con 24 anni ed un’intera carriera davanti, per il ragazzo è arrivato il momento di affermarsi anche nella più grande espressione sportiva delle discipline invernali, per di più, a casa sua.

Giovanni Franzoni emoziona tutti: lui è pronto

Per Giovanni Franzoni le Olimpiadi di Milano Cortina si giocano in casa: il ragazzo è nato a Brescia il che vuol dire che competerà davvero a due passi da casa, nella speranza di poter festeggiare questa manifestazione con una bella medaglia d’oro. Ma lui, come si sente alla prospettiva di affrontare i migliori sciatori del mondo tra pochi giorni?

Sci Olimpiadi Franzoni
Franzoni, promette bene! (giofranzoni Instagram) – www.SportItalia.it

La prima prova cronometrata lo ha visto secondo, alle spalle dell’americano Ryan Cochran-Siegle per soli 16 decimi, quindi possiamo dire senza modestia che Franzoni è in forma smagliante. La stessa dichiarazione post gara dell’atleta lo dimostra: “Ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi, perché è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale ed amo questa pista”, afferma lo sciatore.

L’atleta si è concentrato sopratutto su un dettaglio della pista che potrebbe davvero fare la differenza in gara per il suo stile di discesa: “La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i training va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara”. Speriamo che il terreno sia ideale per Franzoni, nella speranza che possa portarci da subito una bella medaglia d’oro.

Change privacy settings
×