Commozione Pantani, la famiglia non trattiene le lacrime: è un sogno

Quando accadono eventi come quello di cui abbiamo deciso di parlarvi, è impossibile non commuoversi: cosa è accaduto.

Quando pensiamo a Marco Pantani, facciamo riferimento a qualcuno che rappresenta ancora oggi molto più di un semplice ciclista, di un semplice sportivo. Si tratta di un elemento di spicco della storia dell’Italia. Grazie ai suoi successi e ai risultati straordinari che ha ottenuto nel corso della sua lunga carriera, è ancora oggi commemorato in lungo e in largo.

La sua tragica scomparsa non è riuscita a far sì che l’ex atleta professionista venisse dimenticato, e infatti il suo ricordo vive ancora oggi fra le persone che gli hanno voluto bene, i tifosi che lo hanno seguito con irriducibile passione e gli addetti ai lavori che ne hanno raccontato continuamente le strepitose gesta che è riuscito a realizzare nel corso della sua lunga vita professionale. E adesso, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, è accaduto qualcosa che non poteva fare altro che commuovere veramente tutti quanti.

Pantani, che emozione: è successo davvero

Marco Pantani rivive a Milano Cortina. Lo storico ciclista, leggenda dello sport italiano, se n’è andato da molti anni, ma nonostante il doloroso decesso si ripresenta attraverso altri sportivi di altissimo livello. A partire da Emilien Jacquelin, che ha deciso di portare con sé lo storico orecchino che ha reso famoso proprio l’ex maglia rosa. Nelle sue gare di biathlon, l’atleta francese ha ammesso di voler celebrare la memoria di Pantani, quello che a suo dire è un sogno che parte da lontano e che potrà finalmente coronare.

E potrà farlo non in un luogo qualsiasi, bensì alle Olimpiadi invernali 2026. Il meglio del meglio dello sport sulla neve in poche parole. Ricordiamo che nel 1998 Pantani ha conquistato il Tour de France. Quello che indosserà Jacquelin è esattamente l’orecchino che era solito portare la leggenda italiana, qualcosa che gli è stato donato dalla stessa famiglia dell’ex ciclista. Pantani è stato omaggiato anche sui social media, dove in un lungo post Emilien Jacquelin ha ammesso che è proprio grazie al ‘pirata’ se ha iniziato a fare sport, quindi in un certo senso se è arrivato dov’è arrivato è merito pure del campionissimo indimenticato e indimenticabile.

E adesso che i Giochi invernali tornano proprio a essere svolti in Italia, quale occasione migliore per omaggiare un fuoriclasse senza tempo? Si tratta sicuramente di una manifestazione d’amore e d’affetto assoluta verso Pantani, che non può fare altro che commuovere tutti quanti a dir poco. Famiglia, ovviamente, in prima linea.