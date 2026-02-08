Inter, un gioiello brilla in Belgio. E ha gli occhi addosso di mezza Europa

C’è un gioiellino dell’Inter che sta brillando in Belgio. E’ un figlio d’arte: stiamo parlando di Aleksandar Stankovic, vero e proprio leader del Club Brugge.

Ha fatto innamorare praticamente tutti i tifosi del Club Brugge. Le prestazioni di Stankovic stanno incantando il Belgio e non solo. Il quadro statistico non mente mai: 36 presenze e sette gol, due dei quali realizzati in Champions League. Per il secondo mese consecutivo, i tifosi dei Blauw-Zwarte hanno votato quasi all’unanimità il giocatore proveniente dall’Inter come miglior giocatore del mese.

Stankovic, gli elogi di Leko

Grandi prestazioni contro l’Olympique Marsiglia e lo Zuite Waregem gli sono valsi due titoli di Player of the Match tra campionato e Champions League. A gennaio, Stankovic ha giocato un ruolo decisivo sei volte: due gol e due assist in Champions League, più due assist cruciali contro lo Zulte Waregem nella Jupiler Pro League.

Ivan Leko, tecnico del Club Brugge, ha elogiato le qualità tecniche del serbo: “È un ragazzo fantastico. È uno dei più grandi professionisti che abbia mai visto. Investe tantissimo nella sua carriera. Tutti sappiamo che è un ottimo giocatore, ma soprattutto è una persona normale e umile. La mia esperienza mi dice che i più grandi giocatori sono anche i più umili. Se continua così, sono sicuro che avrà una carriera importante. È davvero un piacere lavorare con lui”.

Il futuro? Non ora…

Una settimana fa, al giocatore, è stato chiesto dei suoi pensieri in vista del calciomercato estivo. E il giovane centrocampista ha risposto così: “Onestamente, non ci penso. La stagione è lunga e ci sono ancora tante partite da disputare. Il mio futuro non è importante in questo momento, quello che conta è la gara di domani (oggi, ndr), il Bruges, i miei compagni e lo staff tecnico”, ha detto.

Le voci di mercato

Il Borussia Dortmund sembra non avere più speranze, ma ora due club di Premier League sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote dell’Inter per Aleksandar Stankovic. Secondo Het Laatste Nieuws, Chelsea e Arsenal avrebbero già contattato l’entourage del serbo.

Se l’Inter non dovesse esercitare il diritto di recompra da 23 milioni di euro, allora il Brugge sarebbe libero di trattare con altri club. Ma questi discorsi sono ancora prematuri perché non si può ancora capire quali saranno le intenzioni delle parti.