Noa Lang e Lucca hanno già dimenticato il Napoli e Conte: che impatto dei due all'estero!

Noa Lang e Lorenzo Lucca hanno già dimenticato Napoli: il primo con la maglia del Galatasaray, il secondo con quella del Nottingham Forest. I calciatori scartati da Antonio Conte si stanno rifacendo all’estero. 

