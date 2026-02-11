Disastro Olimpiadi, medaglia d’oro distrutta: figuraccia a Milano-Cortina

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è avvenuto un episodio che non è passato certamente inosservato. La neo campionessa olimpica ha fatto cadere la medaglia d’oro appena vinta. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono partite alla grande per i colori azzurri. L’obiettivo è quello di superare il record di medaglie conquistate dall’Italia in una sola edizione dei giochi, vale a dire le 20 conquistate in Norvegia a Lillehammer nel 1994.

Nella mattinata di domenica 8 febbraio è andata in scena una delle gare più attese per quanto concerne lo sci alpino, vale a dire la discesa libera femminile. Al cancelletto di partenza si sono presentate quattro azzurre e il risultato è stato sicuramente positivo. Sofia Goggia ha conquistato un brillante terzo posto e, dunque, la medaglia di bronzo. Per la Goggia si tratta della terza medaglia olimpica in carriera nella discesa libera in tre edizioni consecutive dei giochi, dopo l’oro vinto a Pyeongchang 2018 e l’argento a Pechino nel 2022.

Nella stessa gara la Pirovano ha chiuso al sesto posto, Federica Brignone al decimo e la Delago all’undicesimo. Durante la discesa libera, poi, si è registrato il terribile incidente alla campionissima americana Lindsey Vonn. La 41enne è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Treviso ed è stata subito operata alla gamba fratturata. Inoltre, durante la premiazione delle atlete è avvenuto un episodio davvero singolare. Ecco che cosa è accaduto.

Conquista l’oro, ma fa cadere la medaglia: incredibile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

A conquistare l’oro in discesa è stata l’americana Breezy Johnson. La statunitense si è imposta per soli 4 centesimi sulla tedesca Aicher. Al terzo posto, come detto, la nostra Sofia Goggia. Ma la sciatrice americana, dopo essere stata premiata sul podio, si è resa protagonista di un episodio che non è certamente passato inosservato. Mentre saltava per festeggiare il successo, ha perso la medaglia d’oro dopo esserle caduta dal collo. Fortunatamente è riuscita a recuperarla ed è stata la stessa Breezy Johnson a raccontare quanto successo.

Ecco le parole della campionessa olimpica americana: “È rotta, non saltate se avete la medaglia. Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta“.

Durante l’intervista, inoltre, la Johnson ha speso anche le seguenti parole sulla compagna di squadra Lindsey Vonn: “Il suo allenatore ha detto che lei mi stava tifando dall’elicottero. Mi dispiace davvero per lei. A volte questo sport è davvero brutale“.