Napoli, retroscena di mercato su Vergara: il “no” di Manna e cosa è successo a luglio

Il “magic moment” di Antonio Vergara è la classica scommessa vinta da Antonio Conte con un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare i piani del Napoli lo scorso gennaio: decisivo il ds Manna.

Antonio Vergara ha vissuto un inizio d’anno folgorante. L’ultimo gol contro il Como in Coppa Italia è la conferma di una crescita esponenziale: 3 reti nelle ultime 4 partite in cui ha segnato in tre competizioni diverse nel giro di pochi giorni. Contro il Chelsea in Champions League, contro la Fiorentina in Serie A e, appunto, contro i lariani nonostante l’eliminazione ai quarti di finale.

L’allenatore Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno posto il veto assoluto alla sua cessione. Entrambi vedono in lui non solo un’alternativa, ma un titolare aggiunto capace di dare imprevedibilità alla manovra offensiva dei partenopei.

Napoli-Como: retroscena di mercato, “No a Vergara”

“Volevamo Vergara a luglio e anche l’anno scorso, ma Giovanni Manna è stato molto onesto nel dirci che voleva farlo crescere nel Napoli”: così il direttore sportivo del Como, Carlo Alberto Ludi a Kiss Kiss Napoli. “Noi lo conosciamo e seguiamo da tempo. Abbiamo approcciato a Vergara nelle ultime due stagioni e volevamo acquistarlo a titolo definitivo, perché noi lavoriamo così”.

Antonio Vergara AGAIN⚽️🔥 Recent Weeks:

• Serie A✅

• UCL✅

• Coppa Italia✅ He has been a revelation for Antonio Conte’s Napoli & one of several this season breaking out in Italian football Gattuso WILL call him in March should he keep this form up & remain healthy🔜 pic.twitter.com/z8YSTYnkus — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) February 10, 2026

Vergara, l’agente sul possibile rinnovo col Napoli

“Non ne stiamo parlando, non c’è assolutamente niente in questo momento. Il ragazzo deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per aiutare il Napoli ad arrivare in Champions. Poi al momento opportuno ci penserà eventualmente il presidente De Laurentiis, col quale i rapporti sono ottimi, a valutare il da farsi come tra l’altro è sempre successo in questi anni. Adesso Antonio deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per la squadra. Il resto non conta”.