In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli.
Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 4 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni
Queste le principali news di ieri:
1) Juventus, Vlahovic andrà via. Interrotte le trattative per il rinnovo. Secondo Alfredo Pedullà, il serbo ha parlato con due club europei, uno arabo e in Italia anche con il Napoli.
2) UFFICIALE – Napoli, riscattato Rasmus Hojlund. Il comunicato del club partenopeo: “La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club”.