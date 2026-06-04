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LIVE Calciomercato: tutte le notizie di giornata

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In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli.

Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 4 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Dusan Vlahovic, attaccante Juventus
Dusan Vlahovic, il colpo più caro del calciomercato di gennaio

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

Queste le principali news di ieri:
1) Juventus, Vlahovic andrà via. Interrotte le trattative per il rinnovo. Secondo Alfredo Pedullà, il serbo ha parlato con due club europei, uno arabo e in Italia anche con il Napoli.

2) UFFICIALE – Napoli, riscattato Rasmus Hojlund. Il comunicato del club partenopeo: “La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club”.

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