Stefania Constantini mania, la proposta che non ti aspetti: non può rifiutare

L’atleta Stefania Costantini, un bronzo importantissimo alle Olimpiadi, riceve una proposta incredibile a poche ore da San Valentino. Non poteva rifiutare.

Le Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina procedono complessivamente molto bene, per l’Italia. Come da pronostico, a governare la lista delle partecipanti è ancora la Norvegia, la squadra più quotata tra tutte; pensate che era data a 1,5 per la vittoria finale poco prima dell’inizio della manifestazione sportiva. I padroni di casa però si stanno difendendo bene.

L’Italia si colloca al secondo posto, cercando in qualche modo il sorpasso in una gara dove ogni singola medaglia conta, da quelle d’oro, ovviamente, a quelle di argento e bronzo, come quella ottenuta nella gara di Curling, uno sport in crescente ascesa e con una popolarità sempre maggiore. A contribuire a tutto questo, anche atlete come Stefania Costantini.

La medaglia di bronzo nel doppio misto di questa specialità che la ragazza ha appeso al proprio collo un paio di giorni fa è importantissima, arriva in una specialità dove non era scontato riuscire ad imporsi tra le prime 3 Nazionali e soprattutto va a caricare su un medagliere che l’Italia deve riempire il più possibile per tentare l’impresa. Poco dopo il successo sportivo, eccone uno personale.

L’invito per la Constantini, accetterà?

La popolarità del curling, come accennato, è in forte crescita in Italia e la Constantini è un emblema vero e proprio di questa tendenza incredibile. Lo provano i dati, dalla vittoria della medaglia, il profilo Instagram dell’atleta ha preso circa 200.000 nuovi followers e considerando che il web è tutto per la popolarità di un atleta in questo periodo, non si tratta di un dettaglio da poco.

La specialista del Curling ha commentato così il tutto: “È bello sapere che tanti italiani ci stanno seguendo: soprattutto avere l’occasione di giocare in casa”, ha detto dopo aver notato quanti tifosi si siano raccolti per esprimere la loro vicinanza durante il difficile match con la fortissima Cina che, purtroppo, la squadra ha finito per perdere dopo una dura lotta sportiva.

In un’intervista sul Corriere della Sera è stata paventata anche la possibilità di apparire a Sanremo, cosa che l’atleta non disdegnerebbe affatto, anche se prima, bisogna completare l’olimpiade: “Adesso per me quello che conta è rimanere concentrata sull’Olimpiade. È vero che sta succedendo tanto fuori, però allo stesso tempo sta succedendo tanto anche qui a Cortina”, la sua affermazione che però non chiude a questa possibilità. Non si può dire di no all’Ariston, poco ma sicuro!