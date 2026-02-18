Juve, Del Piero sincero: la critica su personalità e fragilità dei bianconeri

Alessandro Del Piero ha commentato così il momento della Juventus, dopo la pesante sconfitta nell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

“Queste le parole di Del Piero: “Se non giochi al massimo ti travolgono. La Champions League può finire subito? Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juventus”. La Juventus dovrà fare una vera e propria impresa a Torino contro il club turco, intanto Del Piero ha parlato così a riguardo analizzando come potrebbe condizionare un’ipotetica eliminazione.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 5-2 nella sfida di Champions League contro il Galatasaray.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 5-2 nella sfida di Champions League contro il Galatasaray: “Abbiamo finito male il primo tempo, cercando di rimettere un po’ d’ordine però siamo calati da un punto di vista della personalità e del carattere.

Spalletti amaro: “Abbiamo fatto tre passi indietro”

“Abbiamo fatto tre passi indietro. Poi ho questa convinzione che possiamo alleggerire la fase difensiva se riusciamo a giocare a calcio, non abbiamo gente per fare barricate e ripartire. Bisogna sempre partire dal presupposto di giocare la gara, far vedere che possiamo gestirla. Se andiamo sotto il livello siamo sempre a rischio di prendere gol”.

“Un discorso che si fa sempre è tentare di organizzare una rimonta, ma bisogna assumersi le responsabilità di quello che è successo e d’ora in avanti si va anche addosso a questa situazione. Poi è inutile dire tante parole se poi non si fanno anche i fatti, in questo periodo si fanno le cose fatte bene ma ci si mette anche del nostro. A livello individuale e di conoscenza di alcune situazioni non siamo o non eravamo ancora la top, questa stasera ci abbiamo messo qualcosa in più nel peggiorarla. Si lavora, siamo qui per questo: siamo professionisti e si deve rendere conto a un popolo e a una società”.