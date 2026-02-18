Olimpiadi 2026, che notizia per l’Italia: grande novità a Milano-Cortina

Confermato l’evento più atteso dei giochi di Milano Cortina del 2026, un personaggio molto noto torna a farsi sentire. Da Sanremo, alle Olimpiadi Invernali italiane.

Il grande spettacolo offerto dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continua a sorprendere e stupire il pubblico italiano e non solo, anche quello delle oltre 90 nazioni che hanno preso parte anche ad una sola delle competizioni di questo bellissimo panorama sportivo. I padroni di casa dell’Italia per una volta stanno dando uno spettacolo incredibile, mostrando l’enorme crescita che i nostri atleti hanno conosciuti negli ultimi vent’anni.

Le nostre ben 23 medaglie – opposte alle 28 dei favoriti norvegesi – ci collocano al secondo posto nel medagliere generale, dando agli azzurri una possibilità non ridotta di portarsi a casa la competizione, se i prossimi atleti in gara sapranno dire la loro contro i grandi favoriti di questa manifestazione sportiva. Una festa sportiva bellissima che potrebbe quindi arricchirsi di un trionfo che manca da tanti anni.

Bisogna comunque ricordare che come tutti gli eventi di questa caratura, anche l’olimpiade è un palcoscenico più vasto che contiene si una componente sportiva, ma anche tanti eventi ad essa correlati che non sono da meno, in quanto a visibilità e interesse suscitato. Difatti, il 22 febbraio, in occasione della chiusura della manifestazione, ci sarà una gradita sorpresa.

Chiudiamo in bellezza, il 22 c’è il concerto finale

Sport e musica sono due mondi che raramente non vengono accostati. Pensate semplicemente al fatto che tanti atleti, per prepararsi ad una dura battaglia agonistica in campo, ascoltano musica e molti cantanti italiani famosi. Non è quindi un caso che per chiudere le Olimpiadi Invernali sia stato scelto un nome molto in voga, da anni, nel panorama musicale italiano.

Sarà infatti Achille Lauro, famoso cantante romano, a chiudere in bellezza le Olimpiadi il 22 febbraio con una sua esibizione che si terrà all’Arena di Verona, in occasione del festival Beauty in Action a cui l’artista è stato invitato dagli organizzatori che hanno motivato tale scelta considerando il percorso artistico e musicale dell’autore molto in linea con questi valori.

Cresciuto nella zona popolare dell’allora IV municipio di Roma, Achille Lauro ha iniziato con il rap e le sonorità trap prima di spostarsi su sonorità di vario tipo, considerando i generi musicali una cornice troppo stretta per la sua espressione musicale, trovando dalla prima partecipazione a Sanremo nel 2019 nelle Power Ballad la sua forma finale dal punto di vista artistico. La sua partecipazione all’evento non è casuale: nel corso dell'”avvicinamento” alle Olimpiadi, è stato il tedoforo ufficiale delle Olimpiadi nella tappa romana al Colosseo.