Milan-Como, il verdetto del Giudice Sportivo: Allegri fermato, Fabregas graziato

Squalifica Allegri: dopo Milan-Como, l’allenatore rossonero dovrà saltare la sfida di domenica contro il Parma. Sanzioni uguali per il collaboratore tecnico di Fabregas e il Team Manager dei lariani.

Il concitato post-partita di Milan-Como ha presentato il conto: l’unico a farne le spese tra i due allenatori è stato Massimiliano Allegri. Nonostante il coinvolgimento nelle tensioni di San Siro, Cesc Fabregas è stato graziato dal Giudice Sportivo, che ha invece inflitto una giornata di squalifica al tecnico rossonero. Sanzioni pesanti però in casa lariana per i collaboratori: stop di un turno sia per l’assistente dello spagnolo, Diego Perez, che per il Team Manager Davide Cattaneo.

Squalifica Allegri: il verdetto del Giudice Sportivo

Max Allegri fermato per un turno “per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria”: l’allenatore del Diavolo salterà per squalifica il prossimo match contro il Parma.

Il dirigente è il Team Manager Cattaneo, squalificato per un turno “per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con all’allenatore della squadra avversaria”. Un turno di stop anche all’assistente di Fabregas, per “avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale generando un clima di tensione”.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Journalists inside the AC Milan-Como press room witnessed a heated exchange between Cesc Fabregas and Massimiliano Allegri. 🗣️ Allegri reportedly screamed at Fabregas: “You’re a child, you’re an a**hole, you’re a child who just started as a coach!” (Source:… pic.twitter.com/SM6sHhI62P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026

Nessuna sanzione per Fabregas: ci sarà contro la Juve

A differenza del tecnico toscano, Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, non figura nei provvedimenti del Giudice Sportivo. Senza squalifiche o sanzioni a carico, il tecnico del Como potrà guidare regolarmente i suoi dalla panchina nella sfida di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Match in cui non ci sarà Nico Paz, presente nell’elenco dei diffidati e ammonito nell’ultimo match giocato dai lombardi a San Siro.