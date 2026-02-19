Olimpiadi ancora in Italia, è tutto vero: c’è l’annuncio

Buona la prima…e la seconda. Le Olimpiadi potrebbero tornare in Italia prima del previsto, non dovremo aspettare altri dieci anni.

L’Italia, patria degli sport invernali, del calcio e negli ultimi anni del tennis che si sta imponendo come una delle discipline più rilevanti, anche grazie a gente come Sinner, Musetti e Berrettini, è incastrata da 10 anni in un paradosso: non sembra essere una meta allettante per gli organizzatori di grandi manifestazioni sportive, considerando che Milano Cortina di quest’anno è il primo grande evento di questo tipo organizzato nel nostro paese.

I Mondiali di calcio non tornano nel nostro paese dal 1990, anno di una criticissima edizione, tra campi costruiti in modo non eccezionale e, benché questa non sia una colpa degli organizzatori ovviamente, una delle edizioni più povere di gol con addirittura una finale decisa da un rigore e senza nemmeno una rete su azione. Gli Europei? Nemmeno a parlarne.

La speranza di tante personalità sportive è che il grande successo delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 che hanno visto un’enorme attenzione mediatica, una grande partecipazione e anche buoni risultati da parte dell’Italia in qualità di nazione ospitante dal punto di vista sportivo possa portare a un maggiore interesse da parte delle varie federazioni sportive nel tenere nuovi eventi qui nel nostro paese. Perché no, anche un’altra olimpiade molto presto.

Ritorno delle Olimpiadi in Italia? E’ molto probabile

Nel corso di una importante riunione, il sindaco di Firenze, Sara Funaro, si è detta “assolutamnete favorevole” alla proposta di tentare di portare le Olimpiadi in Italia e, di preciso, in Toscana per il 2040. La terra che ha dato i natali a Dante Alighieri e Leonardo Da Vinci infatti sarebbe la scenografia perfetta per un film olimpico che, noi tutti come italiani e sportivi, ameremmo seguire dal primo all’ultimo minuto.

L’ipotesi è stata paventata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e appoggiata subito dal primo cittadino che ha comunicato ufficialmente: “Io penso che i nostri territori debbano essere sempre attrattivi e che debbano essere anche spazi dove i grandi eventi sportivi vengono ospitati”, riguardo a questa possibilità. Non solo: in Italia dovrebbero tornare anche gli europei, quanto prima.

I piani sportivi per il futuro sono tanti ed interessanti: “Stiamo lavorando per candidarci agli Europei 2032 e ovviamente anche il tema delle Olimpiadi è un tema caro nei nostri territori”, fa sapere la Funaro; una possibilità che a tutti gli appassionati di sport non può che risultare molto allettante. Staremo a vedere se sarà fattibile o meno, anche in base alle esigenze delle federazioni di riferimento.