Inter, infortunio Lautaro: arriva l’esito degli esami. I tempi di recupero

Lautaro Martinez si è infortunato sul campo del Bodo/Glimt. Questa mattina l’attaccante dell’Inter si è sottoposto agli esami clinici.

Gli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto Lautaro, questa mattina, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino – spiega l’Inter in una nota stampa ufficiale- sarà rivalutata la prossima settimana. Il Toro era uscito per un problema al polpaccio al 60′ del match di Champions League contro il Bodo/Glimt di mercoledì scorso.

Le parole di Chivu post-Bodo

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, aveva commentato così la prova dei suoi, soffermandosi anche su Lautaro: “Sapevamo che non sarebbe stata facile. Adattarsi a condizioni del genere non è stato facile, ma abbiamo provato con più soluzioni a creare qualcosa. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene con la doppia occasione. Siamo rimasti un po’. Dobbiamo essere bravi a scordarci questa partita e poi pensare al ritorno, è ancora tutto aperto”.

C’è apprensione per Lautaro…

“Per me si è fatto male e starà fuori per un po’ di tempo”.

I tempi di recupero

Ovviamente i tifosi dell’Inter sono particolarmente ansiosi di comprendere meglio quali saranno i tempi di recupero per l’attaccante argentino. l risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra accusato a Bodo, mercoledì scorso, potrebbe tenere fuori dai giochi Lautaro Martinez per circa un mese.

L’obiettivo più ottimistico per Cristian Chivu è riavere il suo capitano prima della sosta del campionato di fine marzo ma, trattandosi di un muscolo delicato, verrà utilizzata la massima cautela dallo staff medico.

D’altronde il problema al polpaccio non è mai da sottovalutare e il recupero deve essere pieno poiché le ricadute sono sempre dietro l’angolo.