Al Nassr, Cristiano Ronaldo segna ancora: ora sono 964 – VIDEO

Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta nel match contro l’Al Hazem contribuendo alla vittoria per 4-0 del suo Al Nassr. L’attaccante sale così a 964 gol in carriera sempre più vicino ai 1000.

L’Al Nassr ha battuto 4-0 l’Al Hazem in Saudi Pro League. Con questo successo e il pari tra Al Hilal e Al Ittihad, la squadra di CR7 si è presa la vetta della classifica in Saudi Pro League e la leggenda portoghese ha raggiunto 20 reti in campionato grazie alla doppietta messa a segno. 501 dei 964 gol di CR7 sono arrivati dopo aver compiuto 30 anni. Un record incredibile quello fatto segnare dal portoghese sempre più vicino ora ai 1000 gol in carriera. Una carriera sempre più leggendaria quella del fuoriclasse portoghese che a giugno proverà a trascinare il Portogallo nel prossimo Mondiale ma che prima di allora vuole continuare ad avvicinarsi ai 1000 gol. Ora ne mancano solo 36.

Cristiano Ronaldo, il mito continua: sono 964

L’Al Nassr ha battuto 4-0 l’Al Hazem nella 23^ giornata della Saudi Pro League. A decidere la gara le reti di Coman, Angelo Gabriel e Cristiano Ronaldo, doppietta per il portoghese. Una doppietta che permette a CR7 di salire a 964 gol in carriera. Numeri incredibile se si pensa che sono 501 su 964 da dopo i 30 anni. 20 in questo campionato, 3 in meno del capocannoniere Toney e 1 in meno di Quinones. Una vittoria quella dell’Al Nassr che è valsa il sorpasso in vetta sull’Al Hilal di Inzaghi e Benzema che ha pareggiato 1-1 contro l’Al Ittihad. Cristiano e i suoi hanno quindi colto l’occasione per reimpossessarsi della vetta del campionato guidato ora +1 sulla seconda. L’attaccante portoghese non si ferma più ed entra sempre più nella leggenda.

Saudi Pro League, la classifica

I risultati dell’ultima giornata della Saudi Pro League hanno visto cambiare la classifica provvisoria. L’Al Ahli ha mantenuto il terzo posto a quota 53 punti. Kessie e compagni si sono imposti 4-1 in rimonta contro l’Al Najma. Gara stappata da Lazaro e poi ripresa da Atangana. Nella ripresa tripletta per il capocannoniere Ivan Toney. Al secondo posto c’è ora l’Al Hilal di Inzaghi che ha frenato 1-1 contro l’Al Ittihad. Gara sbloccata per l’ex capolista al 5′ da Malcom. Al Ittihad che resta anche in 10 al 9′ per l’espulsione di Kadish. Da lì l’Al Hilal non riesce però a prendere il largo. Al 53′ è Aouar a fissare il punteggio sul definitivo 1-1. Al Hilal secondo a 54 perché l’Al Nassr batte 4-0 l’Al Hazem e sale a 55 punti. Doppietta per Cristiano Ronaldo, 20 in campionato e gol per Coman e Angelo Gabriel. Al Nassr 55, Al Hilal 54, Al Ahli 53, Al Qadsiah 50.

🗣️ Message de Donald Trump à Cristiano Ronaldo sur Tiktok : « Ronaldo, tu es le GOAT, nous avons besoin de toi en Amérique, continue à travailler, nous avons besoin de toi rapidement. » 😅pic.twitter.com/YzqtxzC7og — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) February 21, 2026

Trump chiama Cristiano Ronaldo in MLS

Dopo averlo incontrato alcuni mesi fa alla Casa Bianca, Donald Trump vorrebbe ora che Cristiano Ronaldo approdasse in MLS. Il Presidente USA si è espresso così in un video realizzato su Tik Tok: “Ronaldo, sei il GOAT, abbiamo bisogno di te in America, continua a lavorare, abbiamo bisogno di te al più presto“. Una richiesta diretta a CR7 che in America andrà per la prossima Coppa del Mondo con il suo Portogallo e chissà che in futuro CR7 non possa pensare di approdare proprio nell’MLS.