Nessun trauma cranico o perdita di coscienza per Loftus-Cheek ma due fratture di diverso tipo per il centrocampista che ha dovuto lasciare il campo dopo appena una decina di minuti contro il Parma.

Il Milan ha perso quasi immediatamente Ruben Loftus-Cheek nella gara odierna contro il Parma. Il centrocampista ha lasciato il campo dopo una decina di minuti a causa di uno scontro di gioco con il portiere degli ospiti, Corvi. Nessun trauma cranico commotivo o perdita di coscienza per il calciatore dopo il brutto colpo subito nei primi minuti del match in un durissimo scontro con Edoardo Corvi, ma il centrocampista rossonero sarà operato nella notte: gli accertamenti strumentali hanno infatti evidenziato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare.

Milan, le condizioni di Loftus-Cheek

A seguito degli esami strumentali effettuati, Rubén Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, non ha riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il colpo subito nello scontro con il portiere del Parma, Corvi, ha però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Verrà sottoposto a intervento chirurgico nel corso della notte. I tempi di recupero certi saranno stabiliti dopo l’intervento chirurgico, ma è previsto uno stop lungo, di diversi mesi. Un brutta perdita, quindi per i rossoneri che con grande probabilità non potranno contare sul loro centrocampista per questo finale di stagione. Loftus-Cheek aveva fin qui realizzato 3 gol e 1 assist. Le reti erano arrivate contro Lecce, Bologna e Pisa. L’assist contro il Sassuolo.

La gara

Neanche il tempo di cominciare che nel pre-partita il Milan perde Gabbia, al suo posto De Winter. Rossoneri che al 9′ devono fare a meno anche di Loftus-Cheek. Cross di Saelemaekers e scontro tra l’inglese e il portiere del Parma Corvi. Loftus costretto ad uscire in barella. Al 35′ ancora un super Corvi salva il Parma. Cross da destra e inserimento dell’americano, il portiere ospite salva. Al 42′ ci prova ancora Pulisic ma non arriva il gol. Parma che la sblocca al 80′. Cross di Valeri che trova Troilo sul secondo palo, bravo ad insaccare in rete. Gol che viene inizialmente annullato ma convalidato per fallo inesistente dopo l’intervento del VAR. Occasione Milan al 90′. Conclusione in area di Fullkrug dopo un rimpallo, tiro che finisce però di poco a lato. Forcing finale che non basta però al Milan, finisce così 0-1 per il Parma. Rossoneri che restano così a -10 dall’Inter. Parma sempre più vicino alla salvezza in Serie A.