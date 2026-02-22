Roma-Cremonese, basta un tempo a Gasperini per agganciare il Napoli

Basta un tempo alla Roma per regolare la Cremonese 3-0 ed agganciare il Napoli di Conte al terzo posto in classifica a -4 dal Milan secondo. A deciderla, Cristante, N’Dicka e Pisilli.

Succede tutto nel secondo tempo all’Olimpico tra Roma e Cremonese. I giallorossi si impongono per 3-0 e mandano ko la banda Nicola con i gol di Cristante, N’Dicka e Pisilli. Gara sbloccata dal centrocampista ex Atalanta con un pregevole colpo di testa su corner di Pellegrini che sbatte prima sul palo interno ed entra poi in rete dopo tentativo mancato di parata da parte di Audero. Raddoppio ancora da corner, Cristante prolunga e N’Dicka appoggia in rete. Nel finale è poi il subentrato Pisilli a cristallizzare il punteggio sul 3-0. Roma che aggancia il Napoli al terzo posto e si porta a -4 dal Milan secondo. Cremonese che resta ancorata a quota 24 punti alla pari del Lecce a +3 sulla Fiorentina terzultima e impegnata domani contro il Pisa.

Primo tempo senza gol

Al 25′ Luperto rischia l’autogol. Zaragoza va al cross l’ex Cagliari con un colpo di testa anticipa tutti e per poco non batte Audero. Occasione Roma al 33′ con Pellegrini. Punizione che finisce però alta sopra la traversa. Al 34′ doppia occasione per la Roma. Prima ci prova Mancini di testa colpendo la traversa su cross di Zaragoza. Pellegrini al volo manda poi a lato. Prima frazione che si chiude sullo 0-0.

Finisce 3-0

Cristante la sblocca al 59′. Corner di Pellegrini, colpo di testa che sbatte prima sul palo interno e poi sulla mano di Audero che non può nulla. 1-0 Roma. Occasione per Celik al 70′. Imbucata di Venturino per il terzino che tenta un tiro cross che esce a lato. Malen manca di poco il pallone. 2-0 Roma al 77′. Corner di El Aynaoui, spizzata di Cristante e N’Dicka trova il gol del 2-0. Al 82′ Vardy sfiora il 2-1, grande parata di Svilar. Pisilli la chiude al 86′. Mischia in area risolta dal centrocampista giallorosso che fa 3-0. Chance per Venturino al 89′. Tentativo dal limite dell’ex Genoa che termina a lato della porta di Audero. Roma che vince 3-0 e aggancia il Napoli. Cremonese che resta a 24 punti alla pari del Lecce e a +3 sulla Fiorentina.