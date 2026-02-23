Una storia che commuove quella scritta dall’ex attaccante di Inter e Bologna, Marko Arnautovic. Nel derby di Belgrado giocato ieri, domenica 22 febbraio, il centravanti ha siglato un gol carico di significato per una promessa fatta a Sinisa Mihajlovic.

Il derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan, andato in scena domenica 22 febbraio, ha avuto un protagonista speciale: l’ex attaccante di Inter e Bologna, Marko Arnautovic. L’attaccante ha messo la firma su una delle reti del 3-0 con cui i biancorossi hanno superato i rivali cittadini, dedicando il gol a Sinisa Mihajlovic, che il 20 febbraio avrebbe compiuto 57 anni. Una dedica molto sentita e che ha radici in una promessa che l’attaccante serbo gli aveva fatto in passato.

Arnautovic, la promessa a Mihajlovic mantenuta

La stracittadina serba fra Stella Rossa e Partizan Belgrado è da sempre carica di tensione e significati, ma questa volta l’intensità emotiva è stata ancora più forte. L’ex attaccante di Inter e Bologna, Marko Arnautovic ha realizzato il gol del raddoppio, il suo quarto centro in campionato.

Ed ha scelto di celebrarlo in modo simbolico: in ginocchio sotto la curva, con lo sguardo rivolto al cielo, in memoria dell’ex tecnico scomparso, Sinisa Mihajlovic. Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto perché in panchina sedeva Dejan Stankovic, oggi allenatore della Stella Rossa e grande amico di Mihajlovic.

Marko Arnautovic promised the late, great Sinisa Mihajlovic that he would join Red Star Belgrade one day. Arnautovic did, and today scored in the Eternal Derby to help his side take a four-point lead atop the Serbian SuperLiga. Look what it means ❤️pic.twitter.com/n4xgPb8pZC — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 22, 2026

Arnautovic su Mihajlovic: “Parlavamo dello Stella Rossa”

Prima dell’inizio della gara, lo Stella Rossa aveva già reso omaggio a Mihajlovic indossando una maglia commemorativa dedicata ai suoi primi passi da calciatore proprio con la Stella Rossa, club con cui nel 1991 conquistò la Coppa dei Campioni battendo l’Olympique Marsiglia nella finale disputata allo stadio San Nicola di Bari.

“Io e Sinisa parlavamo della Stella Rossa ogni giorno. Quando sono arrivato allo stadio ho pianto più in quei due giorni che in tutta la mia vita. Ho parlato con la sua famiglia. Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Stella Rossa e che avrei segnato nel derby, ora sono qui”. Così, visibilmente commosso, Arnautovic aveva spiegato in conferenza stampa le motivazioni che la scorsa estate lo avevano portato a scegliere la Stella Rossa.

Il rapporto tra i due si era consolidato durante la stagione 2021-22 trascorsa insieme a Bologna, annata in cui l’attaccante aveva raggiunto il suo record personale in Serie A con 15 gol. La promessa fatta a Mihajlovic prima della sua scomparsa è stata quindi mantenuta: Arnautovic ha vestito la maglia della Stella Rossa e ha lasciato il segno anche nel derby contro il Partizan, una delle rivalità più accese del calcio europeo.