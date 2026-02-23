Inter, clamoroso retroscena dalla Spagna: addio a Chivu e accordo con un allenatore top

Dalla Spagna rimbalza una voce clamorosa: secondo El Chiringuito de Jugones, Diego Simeone avrebbe un pre-accordo con l’Inter per la prossima stagione, aprendo a un possibile ritorno in nerazzurro dopo l’era all’Atlético.

Una notizia clamorosa rimbalza dalla Spagna e accende il dibattito in Italia: secondo quanto riportato dal programma televisivo El Chiringuito de Jugones, Diego Pablo Simeone avrebbe un pre-accordo con l’Inter in vista della prossima stagione. L’argentino, attuale tecnico dell’Atlético Madrid, sarebbe pronto a lasciare i Colchoneros dopo ben 16 stagioni.

Simeone all’Atletico Madrid

Arrivato sulla panchina madrilena il 23 dicembre 2011, Simeone ha scritto la storia del club, conquistando due campionati spagnoli, una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, due Europa League e due Supercoppe europee: otto trofei che rappresentano una fetta consistente dei 33 titoli complessivi dell’Atlético. Un ciclo straordinario che potrebbe però essere giunto al capolinea. In questa stagione la squadra è attualmente quarta in Liga, a 13 punti dal Barcelona capolista, mentre in UEFA Champions League è attesa dalla difficile sfida di ritorno degli spareggi contro il Club Brugge dopo il 3-3 dell’andata in Belgio.

Simeone e il suo passato in Italia

Il nome di Simeone non è nuovo al calcio italiano. Da allenatore ha guidato il Catania, mentre da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Pisa, Lazio e proprio quella dell’Inter In nerazzurro ha giocato dal 1997 al 1999, collezionando 85 presenze e 14 gol, e vincendo la Coppa Uefa sotto la guida di Gigi Simoni.

💣 “SIMEONE tiene un PRECONTRATO con el INTER para la temporada que viene”. 📺 Bru-tal pipíldora de @PipiEstrada1 en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/MPAlRDB5dd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 23, 2026

Dal punto di vista economico, l’operazione non sarebbe semplice. Simeone è tra gli allenatori più pagati al mondo: secondo L’Équipe percepisce circa 3 milioni di euro lordi al mese, per un totale annuo vicino ai 40 milioni. Numeri ben diversi rispetto all’attuale tecnico nerazzurro Cristian Chivu, che guadagna circa 2,5 milioni netti a stagione più bonus.

Chivu solido alla guida dell’Inter

E proprio Chivu rappresenta il principale ostacolo a un possibile ritorno del “Cholo”. Il romeno, alla sua prima stagione dopo aver sostituito in estate Simone Inzaghi, sta dominando il campionato con l’Inter, imponendo un’identità chiara e risultati convincenti. Inoltre ha un contratto fino al 2027: difficile immaginare che la società possa privarsi di lui in presenza di un progetto tecnico così solido.

Eppure il legame tra Simeone e l’Inter resta forte. Già nell’aprile 2016 aveva dichiarato di sentirsi spesso con Javier Zanetti e di voler tornare un giorno a Milano da allenatore. Suggestione o preludio a un clamoroso ritorno? Per ora è solo un’indiscrezione, ma il futuro della panchina nerazzurra potrebbe presto infiammarsi.