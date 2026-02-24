La Juventus si prepara a una notte decisiva di UEFA Champions League contro il Galatasaray, con l’obiettivo di ribaltare il pesante risultato dell’andata. All’Allianz Stadium servirà una vera impresa per conquistare gli ottavi e riaccendere il sogno europeo. Bianconeri chiamati a ribaltare il 5-2 dell’andata per qualificarsi agli ottavi. Ne parla Planetwin365.news.

La Juventus si prepara a una notte da dentro o fuori contro il Galatasaray, nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League in programma domani 25 febbraio all’Allianz Stadium.

Rimonta Juventus: cosa serve per qualificarsi

Dopo il pesante 5-2 incassato a Istanbul, ai bianconeri servirà un’impresa: vincere con tre gol di scarto per allungare la sfida ai supplementari, oppure con quattro gol di scarto per centrare direttamente gli ottavi.

CHAMPIONS LEAGUE: La Juventus cerca l’impresa con il Galatasaray

All’andata la squadra di Luciano Spalletti aveva chiuso avanti il primo tempo, prima di crollare nella ripresa tra l’infortunio di Bremer e l’espulsione di Cabal. Il Galatasaray ha colpito con cinismo, ribaltando il risultato e sfruttando ogni spazio concesso. Un blackout costato carissimo e che ha causato ripercussioni anche in campionato con la sconfitta con il Como che ha messo in discussione anche un posto in Champions per il prossimo anno.

Precedenti Juventus–Galatasaray in Europa

I precedenti europei non sorridono alla Juventus: nei 7 incontri disputati, sono in totale 3 le vittorie della squadra turca, 1 quella della squadra italiana e tre in totale i pareggi. L'unica vittoria della Juve è arrivata però proprio in casa il 17 settembre 2003, quando i bianconeri vinsero 2-1 in una gara della fase a gironi.

Emergenza infortuni: le assenze pesano

A rendere ancora più difficile l’impresa, saranno le assenze: non parteciperanno alla sfida giocatori come Cambiaso, Cabal, Holm, e i lungodegenti Vlahovic e Milik.

