Ducati e Bagnaia ai ferri corti, l’ammissione di Tardozzi scuote la MotoGP

È il momento di scendere nuovamente in pista per la MotoGP e intanto impazza il mercato: Bagnaia e Ducati sono al passo d’addio

Il dado è tratto: ancora pochi giorni e la MotoGP tornerà in pista. Appuntamento questo weekend in Thailandia per il debutto del campionato che chiuderà un’epoca. Dal 2027 cambierà molto, se non tutto, per la classe regina e ci sarà movimento importante anche dal punto di vista dei piloti.

Anzi, il mercato piloti sembra già essere iniziato con il botto perché Pecco Bagnaia ha annunciato di aver preso la sua decisione. Quale non è (ancora) dato sapere, anche se gli indizi portano tutti da una parte: addio alla Ducati e sì all’Aprilia dove ritroverà il suo amico Bezzecchi. Una scelta netta quella del tre volte campione del mondo, dovuta anche probabilmente allo scorso anno e motivata magari dalla conferma di Marquez, con il team factory Ducati che è pronto ad affiancare un altro spagnolo al nove volte campione del mondo, Pedro Acosta.

Tutto però si chiarirà a breve, con l’annuncio di Bagnaia che potrebbe arrivare prima dell’inizio del mondiale e darà il via ad una reazione a catena che servirà a delineare la griglia della stagione 2027.

Ducati-Bagnaia, è finita: le parole di Tardozzi

Come detto Bagnaia ha annunciato di aver già tutto fatto per il 2027, ma non ha ancora detto qual è la sua decisione.

A indicare la strada di una separazione da Ducati sono le parole di Tardozzi: “Dobbiamo aspettare – la frase del team manager –, non vogliamo dire nulla perché è Pecco che deve fare l’annuncio“. Insomma, parole che sanno di addio proprio quando il pilota piemontese sembra aver ritrovato la strada smarrita lo scorso anno.

I test lo hanno visto a proprio agio sulla Ducati 2026 e la sensazione è che possa essere lui il vero rivale di Marc Marquez per la conquista del titolo mondiale, senza dimenticare la possibilità che l’Aprilia di Bezzecchi riesca ad inserirsi nelle posizioni di vertice. Certo, servirà capire cosa accadrà una volta che Bagnaia ufficializzerà l’addio al team di Borgo Panigale e se in seno alla Ducati factory decideranno di appoggiare in qualche modo Marquez in una eventuale battaglia per il titolo.

Ma per questo ci sarà tempo: ora è il momento di riassaporare la pista e magari, per noi italiani, vedere due piloti come Bagnaia e Bezzecchi in lotta con Marquez, potrebbe essere il modo migliore per cancellare le delusioni dello scorso anno e approcciarsi al futuro.