Italiano-Zaniolo, faccia a faccia in campo: ecco cosa si sono detti

Vincenzo Italiano ha speso parole al miele per Nicolò Zaniolo, dopo la sfida che il Bologna ha vinto al Dall’Ara contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni.
Zaniolo, le parole al miele di Italiano
Queste le parole di Italiano: “Oggi dovevamo cercare di bloccare questa emorragia di non vittorie in casa, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Contro l’Udinese sono sempre partite toste, non è stata bellissima ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Sono contentissimo per il gol decisivo di Bernardeschi, gli avevo chiesto questo. Bene così, quelle due vittorie ci hanno dato tanto e oggi lo abbiamo dimostrato.
Zaniolo? Ha delle qualità impressionanti, è un giocatore di grande qualità e a volte non deve dar retta a nessuno. Mi ha detto che sono 9 anni che lo massacrano, io gli ho detto che con me lo fanno da 12. Gli infortuni lo hanno un po’ rallentato, ma può essere un patrimonio per la Nazionale. Il centrocampo? E’ una soluzione che in questo momento ci sta dando ottimi risultati, stavamo prendendo troppi gol e ripartenze, avevamo bisogno di un metterci un tappo”.
Bologna, finalmente una vittoria al Dall’Ara: Bernardeschi stende l’Udinese
Il Bologna di Vincenzo Italiano interrompe il digiuno di vittorie al Dall’Ara e vince di misura contro il Bologna: la decide un rigore realizzato da Federico Bernardeschi. Ora il ritorno con il Brann per la qualificazione agli ottavi di Europa League.
Il digiuno casalingo del Bologna si interrompe dopo ben 105 giorni: al Dall’Ara l’Udinese cade 1-0, punita da un episodio a quindici minuti dalla fine. La decide un calcio di rigore realizzato da Federico Bernardeschi al 75′. La squadra di Italiano infila così il terzo successo di fila, condannando invece quella di Runjaic alla terza sconfitta consecutiva e ritrovando il sorriso proprio alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League, contro il Brann.
Bologna-Udinese 1-0: decide Bernardeschi
Runjaic decide di schierare subito il rientrante Solet in difesa, ma dopo soli dieci minuti il centrale avverte un dolore all’adduttore ed è costretto a lasciare il posto a Bertola. Nonostante il cambio forzato, i friulani approcciano bene il match cercando la profondità con Zaniolo e Piotrowski, ma la difesa rossoblù, guidata dalla coppia Vitik-Lucumì, concede solo tiri dalla distanza o ribattuti. Rowe si accende sulla sinistra sfruttando gli spazi creati da Castro, mentre Orsolini e Pobega tentano la soluzione acrobatica senza fortuna. Il primo tempo scivola via così, in un sostanziale equilibrio interrotto solo da qualche spunto individuale che non sposta però il punteggio dallo 0-0.
Nella ripresa il Bologna alza la pressione. Orsolini spreca un rimpallo favorevole calciando male davanti a Okoye, poi sulla stessa azione Rowe colpisce a botta sicura, trovando però il salvataggio miracoloso di Zemura proprio sulla linea di porta. L’Udinese prova a rispondere con qualche folata di Atta, ma senza mai impensierire veramente Skorupski. La svolta arriva al 72′: fallo di Karlstrom su Castro viene inizialmente sanzionato con una punizione dal limite, ma il VAR corregge la decisione dell’arbitro evidenziando come il contatto sia avvenuto sulla linea dell’area. Dal dischetto si presenta Bernardeschi, subentrato da poco, che spiazza il portiere.