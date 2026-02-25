Juve, Spalletti colpito da Yildiz: “Vi dico cosa mi ha detto”

Stasera la Juventus proverà la rimonta contro il Galatasaray. Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha raccontato un aneddoto su Kenan Yildiz.

Stasera la Juventus proverà la rimonta contro il Galatasaray. Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha raccontato un aneddoto su Kenan Yildiz, con il numero 10 che vorrà essere a tutti i costi della partita.

Juve, le parole di Spalletti su Yildiz

Queste le parole di Spalletti in conferenza stampa: “E’ già un leader, anche se molto giovane. Lo fa vedere nella serenità che arriva nei momenti difficili, quella facilità di andare a esplorare cose nuove anche quando tutto sembra difficile. Ha la caratteristica del leader, caratterialmente ha fatto vedere anche nell’ultimo periodo la sua volontà di rimanere qui. Lui ci vuole essere in tutte le maniere, ci tiene. Oggi l’allenamento l’ha fatto parziale, ma quando stava uscendo mi ha detto “ci sono, sono a posto”.

