Juve, Spalletti colpito da Yildiz: “Vi dico cosa mi ha detto”

Stasera la Juventus proverà la rimonta contro il Galatasaray. Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha raccontato un aneddoto su Kenan Yildiz, con il numero 10 che vorrà essere a tutti i costi della partita.
Juve, le parole di Spalletti su Yildiz
Queste le parole di Spalletti in conferenza stampa: “E’ già un leader, anche se molto giovane. Lo fa vedere nella serenità che arriva nei momenti difficili, quella facilità di andare a esplorare cose nuove anche quando tutto sembra difficile. Ha la caratteristica del leader, caratterialmente ha fatto vedere anche nell’ultimo periodo la sua volontà di rimanere qui. Lui ci vuole essere in tutte le maniere, ci tiene. Oggi l’allenamento l’ha fatto parziale, ma quando stava uscendo mi ha detto “ci sono, sono a posto”.
Juve-Galatasaray, ecco come andò l’andata
Notte fonda per i bianconeri nell’andata dei playoff di Champions League. Nonostante un discreto primo tempo, la squadra di Spalletti crolla nella ripresa sotto i colpi dei padroni di casa e dei propri errori individuali. Il ritorno a Torino si preannuncia come una montagna quasi impossibile da scalare.
Sconfitta pesantissima che espone tutte le fragilità difensive della Vecchia emerse dopo l’uscita di Bremer. Al ritorno servirà un’impresa leggendaria per ribaltare i tre gol di scarto e provare a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.
Galatasaray-Juventus 5-2, il film della partita
Il Galatasaray parte fortissimo e sblocca subito il match con Gabriel Sara. Tuttavia, la Juventus reagisce con carattere grazie a uno straordinario Koopmeiners, che con una doppietta ribalta il risultato prima dell’intervallo. A macchiare il vantaggio del primo tempo è l’infortunio di Bremer, costretto ad abbandonare il campo: un ko che peserà enormemente sulla stabilità difensiva nella ripresa a Istanbul.
Secondo tempo in salita con un clamoroso blackout: entra Cabal per l’ammonito Cambiaso, ma l’impatto è disastroso. Il difensore commette l’errore che porta al 2-2 di Lang, causa la punizione del 3-2 con Sanchez rimediando il primo giallo e, infine, chiude la sua serata da incubo venendo espulso non riuscendo a fermare un inarrestabile Yilmaz. Noa Lang è l’assoluto protagonista con una doppietta letale: l’ex Napoli sfrutta il pasticcio Kelly-Thuram. Palla persa in maniera sanguinosa in area di rigore che ha regalato la rete che ha di fatto chiuso il match. All’85esimo il pokerissimo con Boey che ha completato l’umiliazione, fissando il punteggio sul definitivo 5-2 finale.