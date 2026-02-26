Altro “capitolo” della sfida a distanza fra Felipe Melo e i tifosi della Juventus, con i quali non è mai scoppiato l’amore, fin da quando il brasiliano ha deluso le aspettative al suo approdo in bianconero, in passato. Dopo l’eliminazione della squadra di Spalletti dalla Champions, si è lasciato andare a prese in giro nei confronti di chi lo stava bersagliando via social.

La Juventus ha sfiorato un’impresa storica (cercando di emulare l’Atalanta di Palladino): in 10 contro 11 per lunga parte del match a causa della contestata espulsione rimediata da Kelly, i bianconeri hanno rimontato il Galatasaray trascinando la sfida ai supplementari, prima di cadere. Mentre fa discutere la spiegazione ufficiale della UEFA per l’episodio incriminato che ha lasciato la squadra di Luciano Spalletti in inferiorità numerica (leggi qui), torna a far parlare di sé anche l’ex centrocampista della Signora, Felipe Melo. Il brasiliano è stato protagonista di un botta e risposta via social a colpi di sfottò, senza esclusione di colpi. Con una successiva precisazione: “Ma rispetto il club”.

Felipe Melo, lo sfottò alla Juve scatena la rabbia dei tifosi

Al termine della sfida che la Juventus ha giocato contro il Galatasaray l’ex centrocampista di entrambe le squadre, Felipe Melo, ha fatto un video dal proprio salotto di casa nel quale se la ride di gusto ed esclama: “A casa, tutti zitti”, gioendo per il passaggio del turno dei turchi. Con tanto di coro: “Tutti a casa alè” cantato a squarciagola a casa”.

Già dopo la partita d’andata infatti Felipe Melo si era reso protagonista di alcuni sfottò via social all’indirizzo dei bianconeri, venendo così bersagliato dai tifosi della Signora. Questo ulteriore video ha scatenato ulteriormente i tifosi italiani, che non lo hanno risparmiato.

Felipe Melo, diatriba con i tifosi della Juve: cosa è successo

A causa dell’illusoria rimonta che la Juventus stava compiendo ai danni del Galatasaray molti tifosi erano tornati a “far visita” al profilo Instagram di Felipe Melo, che al fischio finale ha risposto per le rime. In un successivo video però ha precisato che non ce l’ha con il club.

“Ho grande rispetto per la società Juventus, una delle più grandi al mondo” – ha detto Felipe Melo – “ma ce l’ho con tutti i tifosi che sono venuti sul mio profilo Instagram. A tutti voi dico: zitti, a casa, andate a dormire”, le sue parole, mentre inquadrava la televisione con le immagini della partita.