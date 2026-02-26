Juve, Osimhen non dimentica: ecco perché non ha esultato dopo il gol

Victor Osimhen, dopo la sfida tra la Juventus e il suo Galatasaray, ha parlato così della mancata esultanza al suo gol. Parole al miele anche per Luciano Spalletti.

Victor Osimhen, dopo la sfida tra la Juventus e il suo Galatasaray (qui la cronaca del match), ha parlato così della mancata esultanza al suo gol. Parole al miele anche per Luciano Spalletti, ecco cosa ha detto l’ex attaccante del Napoli.

Osimhen: “Ecco perché non ho esultato. E Spalletti…”

Così Osimhen a fine partita, ai microfoni di Prime Video: “Perché non ho esultato al mio gol? E’ importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene, cioè Spalletti. Non c’era bisogno di esultare, abbiamo giocato male nonostante l’uomo in più. Quindi non serviva festeggiare. Non sono un calciatore che nasconde le emozioni, ho visto tutta la gente che applaudiva la Juventus. Però sono contento di aver passato il turno”.

Juventus, impresa a metà: il Galatasaray passa ai supplementari