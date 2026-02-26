Kimi Antonelli, periodo nero: ha ricevuto un’altra pessima notizia

Il pilota italiano della Mercedes non sta vivendo un momento particolarmente positivo fuori dalla pista

Diciamo che ha vissuto momento migliori. Per Kimi Antonelli, in attesa dell’avvio della stagione 2026, ha dovuto fare i conti con un febbraio particolarmente turbolento.

Non in pista, dove la sua Mercedes ha confermato – pur nascondendosi – di avere tutte le carte in regola per giocarsi il Mondiale, ma fuori dal paddock dove il giovane talento italiano ha dovuto fare i conti con più di un imprevisto. Nei giorni scorsi, infatti, è stato protagonista di un brutto incidente automobilistico: Antonelli è uscito fuori strada con la sua Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition sulla superstrada di Serravalle, distruggendo completamente la vettura.

Ora però c’è un’altra notizia che lo riguarda e che certo non ha contribuito a migliorare il suo umore: è, infatti, finita la relazione con Eliska Babickova, sua fidanzata dal 2023. L’ex campionessa di kart, che aveva lasciato i motori per dedicarsi allo studio, ha ufficializzato la rottura.

Antonelli scaricato dalla Babickova

La giovane della Repubblica Ceca ha confermato con un post su Instagram le voci che si rincorrevano sulla separazione con Antonelli, spiegando nel dettaglio perché si è arrivati alla rottura.

Nel video pubblicato dalla Babickova, la 20enne spiega che nell’ultimo mese con Antonelli hanno cercato “di capire le cose, non eravamo più sicuri a che punto fosse la nostra relazione”: un periodo di riflessione che ha portato poi alla decisione di lasciarsi. “Voglio mettere le cose in chiaro così da porre fine a false e disgustose narrazioni – ha continuato nel video pubblicato sui profili social – Sono stata io a porre fine alla relazione perché sentivo che non eravamo più in sintonia”.

Prima di chiudere il video, la Babickova ha voluto poi smentire un eventuale tradimento: “Non c’è stato nessun tradimento, nessun dramma: non sono coinvolti altri uomini o altre donne”. Per una storia che finisce, un’altra che inizia: Antonelli è atteso tra poco più di una settimana al debutto nel mondiale 2026, dove partirà puntando al titolo insieme al compagno di scuderia George Russell. Concentrarsi sulla Formula 1 lo aiuterà a superare le difficoltà degli ultimi giorni e magari partire con una vittoria o un podio potrebbe essere il modo migliore per salutare un febbraio nero.