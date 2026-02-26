Real Madrid, Bernabeu shock: tifoso espulso dopo saluto nazista

Durante la sfida di Champions League tra Real Madrid e Benfica, disputata allo stadio Santiago Bernabéu, un grave episodio ha macchiato una serata di calcio.

Nel corso del secondo tempo, mentre sugli spalti del Bernabeu si respirava l’atmosfera tipica delle grandi notti europee, un tifoso presente in tribuna è stato ripreso mentre compiva il saluto nazista.

Real Madrid, episodio choc al Bernabeu: saluto nazista

Il Real Madrid ha annunciato di aver chiesto con urgenza alla commissione disciplinare interna l’apertura di una procedura per l’espulsione definitiva del socio coinvolto: “Il Real Madrid C.F. annuncia di aver richiesto con urgenza alla commissione disciplinare del club di avviare una procedura immediata di espulsione nei confronti del socio che è stato ripreso dalle telecamere televisive mentre effettuava il saluto nazista nella zona della curva dei tifosi, pochi istanti prima dell’inizio della partita tra Real Madrid e Benfica.

Il rovescio della medaglia: sempre questa sera, le telecamere televisive hanno inquadrato due tifosi del Real Madrid mentre facevano un saluto nazista.pic.twitter.com/LwsYBHIec9 — Pallonate in Faccia @pallonateinfaccia.bsky.social (@pallonatefaccia) February 25, 2026

Il socio è stato individuato dagli addetti alla sicurezza del club pochi istanti dopo la sua apparizione sullo schermo. Ed è stato immediatamente espulso dallo stadio Santiago Bernabéu. Il Real Madrid condanna questo tipo di gesti ed espressioni che incitano alla violenza e all’odio nello sport e nella società”.