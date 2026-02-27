Aleksandar Stankovic, c’è la fila. Dalla Spagna sicuri: “Simeone in pole”

Gli ammiratori di Aleksandar Stankovic in giro per l’Europa non mancano affatto. Le sue prestazioni con la maglia del Bruges sono notevoli e anche l’Atletico Madrid è interessato.

Il centrocampista classe 2005 del Bruges, per cui l’Inter vanta un’opzione di riacquisto da esercitare entro la prossima estate o quella del 2027, è un profilo molto apprezzato dall’Atletico Madrid, i cui dirigenti sono innamorati delle sue qualità. Il prezzo del cartellino si aggira sui 35-40 milioni di euro.

Stankovic brilla: che numeri!

Ha fatto innamorare praticamente tutti i tifosi del Club Brugge. Le prestazioni di Stankovic stanno incantando il Belgio e non solo. Il quadro statistico non mente mai: 36 presenze e sette gol, due dei quali realizzati in Champions League. Per il secondo mese consecutivo, i tifosi dei Blauw-Zwarte hanno votato quasi all’unanimità il giocatore proveniente dall’Inter come miglior giocatore del mese dello scorso gennaio.

Interpellato sul suo futuro, tre settimane fa disse: “Onestamente, non ci penso. La stagione è lunga e ci sono ancora tante partite da disputare. Il mio futuro non è importante in questo momento, quello che conta è la gara di domani (oggi, ndr), il Bruges, i miei compagni e lo staff tecnico”.

Non solo Atletico Madrid…

Dalla Spagna non hanno dubbi: “L’Atletico Madrid è in pole position e Simeone lo vuole a tutti i costi”. Anche due club di Premier League sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote dell’Inter per Aleksandar Stankovic. Secondo Het Laatste Nieuws, Chelsea e Arsenal avrebbero già contattato l’entourage del serbo.

Se l’Inter non dovesse esercitare il diritto di recompra da 23 milioni di euro, allora il Brugge sarebbe libero di trattare con altri club. Ma questi discorsi sono ancora prematuri perché non si può ancora capire quali saranno le intenzioni delle parti.

E con un futuro di Calhanoglu ancora incerto, sembra sempre più probabile che l’Inter riporti a casa Stankovic. Pronti i 23 milioni fissati per la recompra. Poi quale sarà il progetto attorno al centrocampista? In estate lo capiremo.

