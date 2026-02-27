Il 2026 è iniziato male, Sinner non può fare altro: forfait obbligato

Niente da fare per Jannik Sinner che prova a mettere da parte un po’ le sconfitte di questo inizio di stagione

Che il 2026 non sia nato sono una buona stella per Jannik Sinner lo si è capito da un po’: da quando a Melbourne, il numero 2 al mondo ha palesato più di una difficoltà, prima di arrendersi in semifinale contro Djokovic.

A Doha, poi, si è avuta la conferma: ko nei quarti di finale contro Mensik, con Alcaraz che ha vinto e preso il largo nel ranking. Ora per rivedere in campo il tennista italiano bisognerà attendere la prossima settimana quando avrà inizio il Masters 1000 di Indian Wells: è lì che Sinner dovrà dimostrare di aver messo da parte il brutto inizio di stagione e riprendere il duello con lo spagnolo.

Proprio per questo, l’altoatesino sta pensando solo ed esclusivamente al campo, lasciando da parte tutti quegli impegni extra-tennis che solitamente un campione famoso come lui deve ottemperare. Tra questi, fa rumore l’assenza di Sinner a Milano per le sfilate di Gucci: il tennista ha dovuto declinare con gentilezza l’invito di uno dei suoi sponsor storici.

Sinner, niente Milano: c’è solo Laila

Solo un video messaggio di Sinner per la sfilata targata Denma che si è tenuta a Milano. Il tennista nel filmato si è detto dispiaciuto per la sua assenza e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non partecipare all’evento.

Eppure tutto lasciava presagire che una scappata avrebbe potuto farla, visto che proprio a Milano in questi giorni era presente la sua fidanzata, Laila Hasanovic. Sinner però ha scelto di concentrarsi sul campo con l’imminente ritorno: Jannik si sta dedicando all’allenamento per farsi trovare pronto per il doppio appuntamento americano. Prima Indian Wells, quindi Miami per riprendere il cammino che lo scorso anno lo ha portato a vincere due Slam e anche le Finals.

Archiviata la doppia delusione, per Sinner si entra nei mesi decisivi per la scalata al primo posto nel ranking: vista la squalifica dello scorso anno, potrà fare incetta di punti e accorciare il gap su Alcaraz, per provare poi a superarlo quando inizieranno i tornei su terra rossa: Montecarlo sarebbe la prima (difficilissima occasione), poi Madrid e Roma (per fermarsi ai Masters 1000) per arrivare al secondo Slam dell’anno, quel Roland Garros che grida ancora vendetta dopo la sconfitta in finale della scorsa stagione. Testa al campo dunque per Sinner: sfilate ed eventi collaterali possono attendere.