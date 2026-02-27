Parma e Cagliari non si fanno male: termina 1-1 l’anticipo del venerdì

Finisce 1-1 l’anticipo di Serie A tra Parma e Cagliari. Succede tutto nella ripresa al Tardini: al vantaggio ospite, i ducali trovano la via del pari.

Non si fanno male Parma e Cagliari, che avanzano in classifica con un punto che non fa male a nessuno. Accade tutto nel corso del secondo tempo, quando gli sforzi della squadra di mister Cuesta vengono premiati da un doppio rimpallo e dal conseguente tiro di Gaetano Oristanio, che con il mancino trafigge sul secondo palo l’incolpevole Caprile.

Il racconto della gara

Parte benissimo la formazione guidata da Pisacane: il tiro Kilicsoy è respinto da Corvi, poi il salvataggio decisivo di Delprato sulla ribattuta di Esposito. I ducali crescono e si rendono pericolosi subito dopo: al 12’ Pellegrino svetta di testa senza trovare la porta. Caprile è miracoloso proprio su Pellegrino, salvando il risultato con una parata fantastica da distanza ravvicinata.

Secondo tempo attivo

Nella ripresa tanti tentativi su entrambi i fronti. Al 52’ Cagliari vicino al gol: Corvi salva ancora su Esposito Al 63’ ecco la svolta: il neo entrato Folorunsho sgancia un bolide da fuori che si infila sotto la traversa per l’1-0. Al minuto 83 il Parma trova il pareggio con il gol dell’ex di Oristanio.

Finale vibrante tra cambi, ammonizioni e recupero extra. Alla fine non esulta nessuno. Quarto risultato utile consecutivo per il Parma, secondo pareggio consecutivo per il Cagliari. Niente male in chiave classifica.

