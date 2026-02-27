Home » Calcio » Parma e Cagliari non si fanno male: termina 1-1 l’anticipo del venerdì

Parma e Cagliari non si fanno male: termina 1-1 l’anticipo del venerdì

Finisce 1-1 l’anticipo di Serie A tra Parma e Cagliari. Succede tutto nella ripresa al Tardini: al vantaggio ospite, i ducali trovano la via del pari.

Non si fanno male Parma e Cagliari, che avanzano in classifica con un punto che non fa male a nessuno. Accade tutto nel corso del secondo tempo, quando gli sforzi della squadra di mister Cuesta vengono premiati da un doppio rimpallo e dal conseguente tiro di Gaetano Oristanio, che con il mancino trafigge sul secondo palo l’incolpevole Caprile.

Elia Caprile, portiere del Cagliari
Il racconto della gara

Parte benissimo la formazione guidata da Pisacane: il tiro Kilicsoy è respinto da Corvi, poi il salvataggio decisivo di Delprato sulla ribattuta di Esposito. I ducali crescono e si rendono pericolosi subito dopo: al 12’ Pellegrino svetta di testa senza trovare la porta. Caprile è miracoloso proprio su Pellegrino, salvando il risultato con una parata fantastica da distanza ravvicinata.

Secondo tempo attivo

Nella ripresa tanti tentativi su entrambi i fronti. Al 52’ Cagliari vicino al gol: Corvi salva ancora su Esposito Al 63’ ecco la svolta: il neo entrato Folorunsho sgancia un bolide da fuori che si infila sotto la traversa per l’1-0. Al minuto 83 il Parma trova il pareggio con il gol dell’ex di Oristanio.

Finale vibrante tra cambi, ammonizioni e recupero extra. Alla fine non esulta nessuno. Quarto risultato utile consecutivo per il Parma, secondo pareggio consecutivo per il Cagliari. Niente male in chiave classifica.

