Sorteggio Champions League: agli ottavi Atalanta-Bayern Monaco

Dopo l’impresa contro il Borussia Dortmund, l’Atalanta pesca il Bayern Monaco agli ottavi: un duello ad altissima tensione. In palio l’accesso ai quarti contro la vincente di Manchester City–Real Madrid, in un tabellone ricco di big europee.

Dopo la straordinaria rimonta contro il Borussia Dortmund, per l’Atalanta si prospetta un’altra sfida durissima: agli ottavi di finale l’avversaria sarà il Bayern Monaco, campione di Germania e attuale capolista della Bundesliga. Chi riuscirà a superare il turno affronterà nei quarti la vincente della sfida tra Manchester City e Real Madrid.

Le prime otto classificate della fase a campionato — in ordine alfabetico Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting Lisbona e Tottenham — disputeranno il ritorno in casa contro una delle otto squadre provenienti dai playoff: Atalanta, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle, Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Ottavi di finale

Manchester City – Real Madrid

Sporting Lisbona – Bodo/Glimt

Chelsea – Paris Saint-Germain

Barcellona – Newcastle

Liverpool – Galatasaray

Tottenham – Atletico Madrid

Bayern Monaco – Atalanta

Arsenal – Bayer Leverkusen

La squadra di Raffaele Palladino affronterà i bavaresi all’andata in casa. Mentre, al ritorno, al squadra nerazzurra farà visita in Germania all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Insomma, una sfida complicatissima per la Dea che è rimasta l’ultima rappresentante italiana nella massima competizione europea.

L’Atalanta si vedrà opposta a un colosso come il Bayern, in mezzo a uno schieramento di 16 squadre, tra cui ben sei inglesi.

Il calendario della Champions League

Definito non solo il programma degli ottavi di finale, in calendario con le gare d’andata il 10 e 11 marzo e i ritorni il 17 e 18 marzo, ma anche l’intero percorso verso il trofeo. I quarti di finale si disputeranno tra il 7 e l’8 aprile per l’andata, mentre le sfide di ritorno sono previste il 14 e 15 aprile. Le semifinali seguiranno il 28 e 29 aprile per il primo round e il 5 e 6 maggio per il ritorno. L’atto conclusivo è fissato per sabato 30 maggio 2026, con fischio d’inizio alle ore 18, nella suggestiva Puskás Aréna di Budapest.