Como, Fabregas rivoluziona gli allenamenti: droni e nutrizionisti del Bodo

La cura dei dettagli è sempre fondamentale e il Como di Cesc Fabregas prende un paio di provvedimenti. Andiamo a conoscere i particolari.

L’abbiamo ormai imparato a conoscere, Fabregas. E’ un vero e proprio maniaco dei dettagli e il miglioramento della truppa lariana prosegue con alcune scelte adoperate dallo staff tecnico. All’interno di un progetto sempre più radicato sottobraccio alla proprietà dei fratelli indonesiani Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, l’ottimizzazione del percorso va avanti.

I droni del PSG

Un triangolo forse inaspettato, ma non del tutto. Il Como prova sempre a prendere spunto dai club che si stanno muovendo meglio in Europa. E l’avanguardia va ammirata in ogni suo aspetto. Così, da alcuni giorni, al campo di allenamento del Como è apparso un maxi-schermo che proietta le immagini dei giocatori mentre seguono le sedute tattiche.

I giocatori vengono sorvolati da un drone che riprende tutto: definisce le posizioni dei giocatori, i movimenti, gli spazi e le situazioni di gioco che si vanno a creare. E’ stato proprio Luis Enrique a mostrare al suo PSG questa frontiera sull’analisi tattica da vivere in tempo reale e non a fine seduta.

I nutrizionisti del Bodo

Un altro aspetto fondamentale sul quale Fabregas vuole concentrarsi è quello nutrizionale. Fabregas ha richiesto e ottenuto un incontro con lo staff della dirigenza del Bodo/Glimt per l’apparato della nutrizione e dell’alimentazione. Il Bodo è minuzioso nei dettagli e da diverso tempo lavora in stretto contatto con una squadra professionistica di ciclismo, la Uno X Mobility, che s’impegna di curare l’impatto dello stress con il cibo applicato allo sport. La Uno X, d’altronde, lavora a stretto contatto con il fenomeno dello sci nordico, Johannes Klaebo.

Il Como, dunque, punta ai massimi sistemi della perfezione sportiva. Tra analisi tattiche istantanee in tempo reale e le nuove dinamiche nutrizionistiche, la ricerca della novità è sempre positiva.