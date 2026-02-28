Hamilton ‘spaventa’ Verstappen: “Sentivo le urla”

Siparietto tra i due campioni di Formula 1 svelato da Drive to Survive 2026: un botta e risposta al quale partecipa anche Leclerc

Entrambi non lo amano, ma per forza di cose ne sono protagonisti. Lewis Hamilton e Max Verstappen non possono non essere presenti in Drive to Survive, la docu-serie Netflix dedicata al mondo della Formula 1.

L’edizione numero 8 è uscita ieri e alcuni passaggi vedono proprio i due campioni discutere tra di loro. C’è una scena in particolare che ha attirato l’attenzione degli appassionati e riguarda un dialogo a cui prende parte anche Charles Leclerc. Nulla di relativo alla pista però, in questo caso, ma si parla della vita privata del campione olandese, da poco diventato papà.

Il dialogo riguarda proprio questo, quando si è diffusa la notizia della figlia in arrivo: Hamilton chiede al collega-rivale se è felice e Verstappen non può che rispondere in maniera affermativa. Quindi l’inglese insiste: “Sei nervoso?” domanda. Verstappen però non fa una piega: “Credo che sarà divertente”.

Hamilton e Verstappen: il botta e risposta sul parto

Il dialogo prosegue con Hamilton che inizia a parlare di quando arriverà il momento del parto e invita Verstappen ad assistere. “Devi essere lì davanti per vedere il momento in cui nascerà”.

Un’idea che l’olandese però non condivide, o almeno non in pieno: “Non ne sono sicuro. Forse guarderò tutto da dietro“. A questo punto si inserisce Leclerc che si dice d’accordo con il pilota Red Bull: “Penso che farò la stessa cosa anch’io”. Ed è qui che torna in scena Hamilton con un racconto personale che ‘spaventa’ un po’ Verstappen per quello che da lì a qualche mese ha dovuto affrontare: il sette volte campione del mondo ha raccontato di quando la sorella di una ragazza che frequentava ha partorito e lui si trovava vicino alla sala parto.

“Sentivo le urla provenienti dalla sala operatoria. Stavo per svenire e non era nemmeno mio figlio”. Chissà se questa frase ha condizionato Verstappen che a maggio è diventato papà per la prima volta. Il pilota olandese era presente in clinica quando la compagna ha dato la luce la piccola Lily, tornando poi subito in pista per partecipare al Gp di Miami.