Con “Teorema”, canta il Napoli: dirige l’orchestra, il maestro Antonio Conte

Prendi una squadra, dille “a faticà”, lascia che si alleni per ore, squat e flessioni, e quando si stanca dille: “Ora serve più cuore”.

Hai De Bruyne e altri acquisti importanti mandi in campo, il meglio che hai 9 innesti però sono tanti bisogna gestirli, sennò sono guai. Ma più di uno, male si farà con la fortuna quest’anno non va e allora sì – dirai – si cambierà! Chi ha avuto meno spazio, ora giocherà.

Difesa a tre e Vergara

Prendi una squadra, dille “parliamo” torna a stare a tre lì in difesa più tempo a casa, ora ci siamo, anche, se la situa è un po’ tesa

Il lavoro resta sempre importante, nessun feretro da accompagnar, c’è Vergara che sembra un diamante la squadra è presente, si torna a sperar.

Senza Champions come si fa?

Ma con la Champions, poi, come si fa? Senza energie qui la squadra non va, ma con la Champions, poi, come si fa?

Qui la gestione è importante, si sa.

No caro amico, il discorso è più vasto anche in Italia ci son problemi ora è rimasto solo il quarto posto pure la Coppa, ha dato patemi.

Adesso Lukaku c’è

Non esistono schemi perfetti

basta essere quello che sei

linea bassa ed in testa gli elmetti così l’anno è salvo, anche senza trofei.

Senza Lukaku il Napoli, che cos’è? Su questo sarai d’accordo con me. Senza Lukaku il Napoli, che cos’è?

ma per per fortuna il belga ora c’è…