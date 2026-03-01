Torino-Lazio, striscioni contro Cairo prima e dopo il match – VIDEO

A poche ore da Torino-Lazio compaiono nuovi striscioni di protesta nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino. Nel mirino dei tifosi granata il presidente Urbano Cairo, con messaggi duri affissi nelle ore che precedono il match.

Clima teso intorno allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nel mirino dei tifosi granata il presidente Urbano Cairo, con messaggi duri affissi all’esterno dell’impianto a poche ore dal fischio d’inizio di Torino-Lazio sono infatti comparsi nei pressi dell’impianto diversi striscioni e adesivi rivolti contro il presidente granata Urbano Cairo, segnale di una contestazione che continua a montare all’interno della tifoseria.

I messaggi sono apparsi sui muri e nelle aree circostanti allo stadio, attirando immediatamente l’attenzione dei tifosi presenti e dei passanti. Tra le scritte più fotografate e condivise sui social spicca uno striscione dal tono esplicito: “Via Baroni. Ma tu quando ti levi dai c…?”. Un messaggio che, citando anche l’ex allenatore granata Marco Baroni, finisce però per indirizzare la critica principale alla proprietà granata, bersaglio della protesta. Nel post gara, anche dopo il successo, ulteriore contestazione a Cairo.

La contestazione prosegue

La contestazione non è un episodio isolato. Da mesi, infatti, una parte della tifoseria del Torino manifesta malcontento nei confronti della gestione societaria. Gli striscioni comparsi prima del match rappresentano l’ennesima dimostrazione di una frattura che emergere in maniera sempre più intensa. Soprattutto nelle giornate di partita, quando l’attenzione mediatica è più alta.

Oltre agli striscioni, nei pressi dello stadio sono stati segnalati anche numerosi adesivi con messaggi analoghi, affissi su sui cancelli del Filadelfia. Un modo per rendere visibile la protesta e far circolare il messaggio tra i tifosi che raggiungevano l’impianto per assistere alla gara.

Il malcontento della tifoseria del Torino

Il malcontento nasce da diverse questioni: risultati sportivi ritenuti insufficienti rispetto alle ambizioni storiche del club, strategie di mercato giudicate poco incisive e una distanza sempre più percepita tra la proprietà e la base del tifo. Temi che periodicamente riemergono nel dibattito tra i sostenitori granata e che trovano spesso espressione attraverso striscioni, cori e iniziative simboliche.

Nonostante il clima di contestazione all’esterno, l’attenzione dei tifosi resta comunque rivolta anche al campo, dove il Torino è chiamato a una sfida importante contro la Lazio, all’esordio di D’Aversa. La partita rappresenta infatti un banco di prova significativo per la squadra, impegnata a trovare continuità di risultati in campionato.

Nel frattempo, le immagini degli striscioni e delle scritte apparse intorno allo stadio hanno iniziato a circolare online, accompagnate da video e fotografie condivise dai presenti. Un segnale di come la protesta della tifoseria granata continui a far parlare, dentro e fuori Torino, alimentando un dibattito che sembra destinato a proseguire ancora nelle prossime settimane.

La vittoria contro la Lazio per 2-0 non ha cambiato però l’umore nei tifosi granata che hanno esposto un altro striscione con scritto: “Il mondo ti deride, l’Italia ti schifa. Torino ti odia. Vattene!“