Arriva il momento più caldo della stagione 2025/25, quello in cui le partite pesano e non c’è più possibilità di rifarsi. Non solo campionato e Champions League: domani si gioca la prima delle due semifinali di Coppa Italia, fra Como ed Inter (mercoledì sarà poi il turno di Lazio ed Atalanta). Il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, chiama a raccolta i propri tifosi per la sfida d’andata contro i nerazzurri, sapendo bene che sarà fondamentale avere il clima giusto per centrare l’impresa: “Il Sinigaglia sia come una piccola Bombonera“, ha detto.

Como-Inter, Fabregas: “Sinigaglia come la Bombonera”

Arriva la sfida d’andata della prima delle due semifinali di Coppa Italia, fra Como ed Inter. Domani la prima parte del big match che darà l’accesso all’ultimo atto del trofeo, dopo aver centrato l’ennesima vittoria di questa incredibile stagione (contro il Lecce).

L’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, parlando a Sky Sport ha fatto capire che servirà soprattutto la spinta da parte dei tifosi: “Arriva un momento importante della stagione” – le sue parole – “nel quale dobbiamo dare a questa partita l’importanza che ha. Spero che il nostro stadio sia una piccola Bombonera“, ha detto il tecnico spagnolo.

Como, Fabregas aspetta l’Inter: “La più forte d’Italia”

Inutile dire che per il Como, raggiungere l’ultimo atto della Coppa Italia, rappresenterebbe un traguardo storico: mai i lariani hanno vinto questo trofeo (vedi qui l’albo d’oro della Coppa Italia). Di fronte però c’è un ostacolo non da poco, come l’Inter di Cristian Chivu, la stessa squadra che in estate aveva cercato proprio Fabregas.

L’allenatore spagnolo sa bene cosa lo aspetta, ma dimostra di non aver timore: “Obiettivi? Noi dobbiamo pensare sempre partita per partita perché la stagione è lunga, vedremo quante ne riusciremo a vincere da qui alla fine. L’Inter è la squadra più forte della Serie A ormai da tanti anni, hanno dei grandissimi giocatori. Cercheremo di fare una grande gara, sapendo la loro forza e le loro piccole debolezze, proveremo a far male ai nerazzurri”.