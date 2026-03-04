Caso Bastoni, Fabregas lo difende e spiega il motivo dei fischi: “E’ successo anche a me”

Durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è stato fischiato dai tifosi avversari ogni volta che toccava il pallone.

Durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è stato sistematicamente fischiato dai tifosi avversari ogni volta che toccava il pallone. Il motivo principale di questa reazione è legato a un episodio avvenuto nella recente sfida tra Inter e Juventus. Bastoni, coinvolto in una simulazione ai danni di Pierre Kalulu, venne accusato di aver esultato in modo plateale dopo l’espulsione del giocatore bianconero, scatenando dure critiche da parte di molti tifosi di altre squadre e creando una risonanza mediatica che sembra aver amplificato il caso.

In conferenza stampa nel post partita, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha difeso a spada tratta il giocatore. Secondo Fabregas, il centrale viene preso di mira non tanto per le singole azioni di campo, quanto perché rappresenta uno dei protagonisti di una delle formazioni più forti del calcio italiano: “Succede perché gioca nella squadra più forte in Italia” ha detto lo spagnolo.

Fabregas ha poi aggiunto: “Per me è un giocatore top, un grandissimo ragazzo, può diventare il futuro capitano della Nazionale italiana”. E ancora sui fischi: “Bastoni ha sbagliato, ma può capitare. E’ capitato anche a me, ho sbagliato anche io a San Siro. Si chiede scusa e si va avanti. Si può imparare sempre dalle proprie azioni”.

I fischi degli stadi italiani continuano a inseguire Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter paga ancora le polemiche nate dopo l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus. Gli stadi continuano a contestare il nerazzurro anche stasera nella semifinale di Coppa Italia contro il Como.

I tifosi avversari non hanno ancora perdonato Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter continua infatti a essere preso di mira sugli spalti ogni volta che tocca il pallone. È accaduto anche nella semifinale di Coppa Italia contro il Como, quando il centrale nerazzurro è stato sonoramente fischiato dai tifosi lariani praticamente a ogni intervento.

Un clima teso che ormai accompagna Bastoni da diverse settimane e che nasce dall’episodio molto discusso accaduto durante la sfida tra Inter e Juventus dello scorso 14 febbraio. In quell’occasione il difensore interista è stato protagonista dell’azione che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, episodio che ha scatenato numerose polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Perché Bastoni viene fischiato

Nell’episodio contestato, Bastoni aveva simulato di aver subito un contatto con Kalulu per indurre l’arbitro a estrarre il cartellino rosso. Una simulazione, secondo l’accusa dei tifosi rivali, che avrebbe di fatto condizionato l’andamento della partita tra Inter e Juventus.

Ma a far discutere non è stato soltanto l’episodio in sé. Subito dopo l’espulsione di Kalulu, Bastoni ha esultato in maniera evidente, finendo per essere ulteriormente criticato.

Il pubblico contro il difensore

Un gesto che ha irritato ulteriormente i tifosi avversari, convinti che il difensore interista abbia provocato l’espulsione e poi festeggiato per la decisione arbitrale.

Da quel momento il nome di Bastoni è diventato il bersaglio degli stadi italiani. Ogni volta che il centrale nerazzurro entra in possesso del pallone, dagli spalti partono fischi e proteste.