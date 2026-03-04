Coppa Italia, Lazio e Atalanta finisce 2-2: show e discorso qualificazione rimandato

Dopo lo 0-0 di Como-Inter, l’altra semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta finisce in parità.

Il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta si chiude con un pirotecnico 2-2, lasciando totalmente aperto il discorso qualificazione. Tuttavia, a far notizia non è solo il campo, ma l’atmosfera spettrale di uno Stadio Olimpico quasi deserto: il tifo organizzato biancoceleste ha infatti scelto di disertare la Curva Nord, restando all’esterno dell’impianto in segno di dura protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito.

Il Film di Lazio-Atalanta: botta e risposta continuo

La gara è stata caratterizzata da un’altalena di emozioni, con i due attacchi capaci di rispondere colpo su colpo: a inizio ripresa apre le danze Dele-Bashiru, ma la gioia laziale dura poco grazie al pronto pareggio di Pasalic. Nel finale di partita la Lazio rimette la testa avanti con Dia, ma viene nuovamente raggiunta dall’inserimento di Musah, che fissa il risultato sul definitivo 2-2.

Entrambe le formazioni cercavano il riscatto dopo un turno di campionato amaro, segnato dalle sconfitte esterne contro Torino per i biancocelesti e Sassuolo per li bergamaschi. Il pareggio odierno interrompe il trend negativo di Sarri contro Palladino, ma rimanda ogni verdetto alla sfida di ritorno del Gewiss Stadium.

Il deserto dell’Olimpico

Prosegue la contestazione in casa #Lazio prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta‼️🤯#Sportitalia #Lotito pic.twitter.com/dexzcLgwDx — Sportitalia (@tvdellosport) March 4, 2026

Per la sfida d’andata contro l’Atalanta, il popolo biancoceleste ha scelto nuovamente il silenzio dello stadio come grido di protesta. Alle ore 21:00, fischio d’inizio del match, gli spalti dell’Olimpico si presenteranno spettrali e semivuoti, privi del calore e del sostegno incessante dei propri sostenitori. Al contrario, il cuore pulsante del tifo si è radunato in massa a Ponte Milvio, storico punto di ritrovo della Lazio. In testa al corteo, uno striscione sintetizza lo spirito della serata: “Estremo atto di amore”. Un messaggio chiaro che trasforma la diserzione in una paradossale dichiarazione di fedeltà.