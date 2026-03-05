Allarme a Indian Wells, Sinner spaventa tutti: “È molto difficile”

Domani il numero 2 al mondo debutterà nel Masters 1000 americano, ma intanto le sue parole fanno scattare l’allarme

Si torna in campo e lo si fa con un solo obiettivo: vincere. Jannik Sinner approccia così al Masters 1000 di Indian Wells, il torneo che apre un periodo decisivo per la caccia a Carlos Alcaraz.

L’italiano, attualmente numero 2 al mondo, può giovarsi della sospensione dello scorso anno e quindi da qui fino a Roma ha tanti punti da guadagnare nei confronti del rivale. Una motivazione in più per dare il meglio di sé, in aggiunta alla voglia di spazzare via i dubbi sorti dopo le eliminazioni ‘precoci’ (almeno per uno come Sinner) agli Australia Open e a Doha.

In attesa del debutto, che ci sarà domani, Sinner ha parlato alla vigilia del torneo e si è lasciato andare anche ad una preoccupazione su un aspetto che caratterizza sempre Indian Wells: le condizioni climatiche. Jannik si è preparato ad affrontare il caldo americano, ma c’è un’altra caratteristica che può influire sul suo gioco: il vento.

Così, parlando con i giornalisti ha spiegato: “Qui a volte è molto difficile giocare a tennis perché c’è tanto vento“. Un fattore che va ad aggiungersi a tutti gli altri che possono condizionare una partita e con il quale fare i conti. Sinner è anche tornato sull’ultimo torneo, quello di Doha, spiegando che ha rallentato troppo il gioco “pensando un po’ troppo alle variazioni” ma ha anche aggiunto di essere pronto a spingere al massimo di nuovo.

Indian Wells, Sinner debutta contro Svrcina: il tabellone di Jannik

Proverà a farlo già da domani quando è in calendario il secondo turno, con il debutto di Sinner contro il ceco Svrcina, proveniente dalle qualificazioni.

Una partita ovviamente alla portata del campione altoatesino che è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone. Al terzo turno possibile incrocio con Etcheverry, mentre agli ottavi potrebbe esserci uno tra Joao Fonseca, Khachanov o Tommy Paul. Quarti di finale non agevoli con l’incrocio contro Ben Shelton oppure la possibilità di prendersi una rivincita contro Jakub Mensik che lo ha battuto a Doha.

In semifinale, invece, tutti tifano per il derby italiano con Lorenzo Musetti che però, prima di approdare al penultimo atto del torneo, potrebbe vedersela contro Zverev, entrambi al ritorno in campo dopo gli Australian Open. Dall’altro lato, invece, possibile l’incrocio tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, una riproposizione della finale di Melbourne.