Il Siviglia provoca la Roma sui social: il post X scatena polemiche

Con un post social l’admin del profilo X inglese del Siviglia ha voluto deridere i tifosi della Roma a quasi 3 anni dal successo del club spagnolo sui giallorossi in finale di Europa League. Numerosi gli insulti in risposta nei commenti.

Il Siviglia ha deciso di prendere in giro i tifosi della Roma sui social, pubblicando una foto provocatoria sul proprio profilo X, nella versione inglese: non sono tardati ad arrivare i commenti di risposta dei sostenitori giallorossi. La vittoria del Siviglia e l’arbitraggio di Taylor nel 2023 avevano lasciato strascichi e polemiche tra le due squadre ora aumentate da questo sfottò. Tanti i tifosi della Roma che hanno augurato la retrocessione al club spagnolo dopo il post su X. Il post non mostra infatti solo una semplice immagine, ma un vero e proprio richiamo nella descrizione, a sottolineare come la volontà fosse proprio quella di ricevere commenti e risposte dal tifo romano.

L’accaduto

Con un post sul suo X inglese, il Siviglia, ha sfottuto i tifosi della Roma dopo la vittoria del club spagnolo nell’Europa League 2023. Un post che richiama il successo del Siviglia e nella descrizione manda un messaggio ai sostenitori giallorossi: “L’admin a tutti i tifosi romanisti nei commenti 😘“. Un messaggio chiaro che è stato raccolto dai sostenitori giallorossi. Molti nei commenti hanno augurato la retrocessione in Serie B spagnola al Siviglia. La classifica vede attualmente il club al 13^ posto a +6 sul Maiorca diciottesimo e primo a retrocedere.

Admin to all the Roma fans in the comments 😘🏆 https://t.co/QQe4zYlwRC pic.twitter.com/T5mOw0j0zY — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 5, 2026

La risposta giallorossa

Nei commenti numerosi i riferimenti alla finale di 3 anni fa da parte dei tifosi della Roma, dai fotomontaggi dell’arbitro Taylor con la maglia del Siviglia, allo stesso direttore di gara abbracciato all’attaccante El-Nesyri – realizzati con l’aiuto dell’IA – fino a insulti rivolti direttamente alla UEFA. Insomma, obiettivo centrato per il Siviglia, che ha deciso di provocare proprio per generare numerose interazioni sul proprio post. Risposta che non si è fatta attendere anche dai tifosi della Lazio. I supporter biancocelesti infatti hanno commentato sotto il post parteggiando per il Siviglia e ringraziando il club per la vittoria del 2023.