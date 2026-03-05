Tony Pitony, da Sanremo allo spogliatoio del Palermo: il motivo della visita – VIDEO

Dopo la vittoria insieme a Ditonellapiaga della serata cover a Sanremo, Tony Pitony è stato ospite del Palermo per la gara vinta 2-1 contro il Mantova. Il cantate e il club hanno realizzato un video particolare.

Tony Pitony è sicuramente uno dei cantanti del momento. Famoso per la sua maschera di Elvis e per i suoi testi “particolari” è stato ospite nella serata delle cover a Sanremo dove ha vinto insieme a Ditonellapiaga. Il cantante originario di Siracusa è stato ospite del Palermo per l’ultima gara di Serie B. Il match è terminato per 2-1 a favore dei rosanero. Prima della gara il cantante ha potuto visitare gli spogliatoi dove la sua maglia con scritto Tony Pitony era affianco a quella di Luca Toni. La maglia del bomber stella in passato dei rosanero portava su la scritta Luca Tony. Il cantante ha poi incontrato anche il tecnico della formazione rosanero Filippo Inzaghi e ha realizzato una foto con lui.

Tony Pitony protagonista al Barbera

Tony Pitony è stato ospite del Palermo al Barbera per la gara di Serie B contro il Mantova vinta 2-1. Il cantante recente vincitore della serata cover a Sanremo insieme a Ditonellapiaga è stato protagonista prima del match di un video realizzato in collaborazione con il Palermo. Nel video il cantante originario di Siracusa sale le scale del Barbera per entrare in campo, saluta lo storico magazziniere del club Pasquale e dice “Qua non caco eh”, facendo una citazione a quanto accaduto a Sanremo, quando il cantante ha lasciato un caco sul palco dell’Ariston per un meme nato sui social. Il cantante, ha visto poi la partita di ieri vinta contro il Mantova e l’occasione è stata buona anche per farsi una foto con l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi.

Il personaggio

Tony Pitony è sicuramente uno dei cantanti più in voga del momento. Protagonista a Sanremo con la vittoria della serata cover, insieme a Ditonellapiaga con la canzone The lady is a tramp. Tony ha ora realizzato un video clip in collaborazione con il Palermo. Il cantante si è recato negli spogliatoi del Barbera dove affianco ad una maglia con scritto Luca Tony, se ne poteva trovare un’altra per lui con la scritta Tony Pitony. Una citazione quella diretta a Luca Toni con il cognome modificato proprio per la somiglianza a quello del cantante.