Torino, Simeone esulta alla Sal Da Vinci: coi granata è amore vero

Per sempre Si…meone. Il Cholito cita Sal Da Vinci dopo il gol dell’1-0 alla Lazio. A celebrare il gol, l’amore con Torino, con la sua compagna e un legame con Napoli mai sciolto davvero. L’attaccante ha sbloccato la gara approfittando di una dormita della difesa biancoceleste dopo l’azione di Zapata. Un gol, pesante che ha aperto le marcature con Zapata che ha chiuso la gara nella ripresa. La rete n.10 in carriera di Simeone contro la Lazio, alla quale aveva già segnato anche nel 3-3 dell’Olimpico all’andata. 17 le presenze di Simeone contro la Lazio, quella di oggi è solo la 2 vittoria. L’altra era arrivata con la maglia del Verona. Successo 4-1 degli Scaligeri con poker dell’argentino.

Simeone, esultanza con dedica

Giovanni Simeone ha trovato il decimo gol in carriera contro la Lazio, in 17 presenze. 2 vittorie 5 pareggi e 10 sconfitte. Un bilancio che non migliora si aggiunge la Coppa Italia con le sconfitte che diventano 12. I gol aumentano in quel caso a 11. Una rete, quella dell’1-0 della gara poi vinta 2-0 con gol di Zapata, festeggiata emulando la coreografia di Per sempre si di Sal Da Vinci, vincitore del 76^ Festival di Sanremo. Il cantante Napoletano è piaciuto particolarmente a Simeone e consorte con il calciatore che ha deciso come da lui ammesso nel post partita di esultare in quel modo in caso di gol. Una rete che è arrivata dopo solo 22 minuti e che ha permesso ai granata di incanalare alla grande una partita che era iniziata ed è poi anche finita con una pesante contestazione contro Urbano Cairo. Successo importante che permette al Torino di staccare di 6 punti la zona retrocessione.

Le dichiarazioni

Così Simeone sull’esultanza dopo il gol dell’1-0: “Ieri stavo guardando un po’ Sanremo e scherzavo con mia moglie. È una bella canzone, se avessi fatto gol avrei esultato così. E l’ho fatto“.

Così D’Aversa su Simeone: “Quando c’è un cambio in panchina, una reazione è anche normale. Sono contento dei gol degli attaccanti, abbiamo avuto coraggio a metterli subito per dare un segnale. Quando tutti vedono che Zapata e Simeone si sacrificano, tutti danno di più. Nel finale è uscita fuori la Lazio, ma sul risultato non ci sono dubbi. Per giocare insieme, devono sacrificarsi: hanno dimostrato di poterlo fare. Non abbiamo preso gol, ho cercato di far ragionare la squadra su aspetti positivi“.