Tottenham, Tudor a rischio esonero: terza sconfitta dal suo arrivo

Inizio da incubo per Igor Tudor sulla panchina del Tottenham: tre sconfitte in tre partite dopo l’arrivo a Londra e difesa in crisi. Gli Spurs precipitano in classifica e il tecnico croato, arrivato dopo Thomas Frank, rischia già l’esonero dopo meno di tre settimane.

Momento complicatissimo nella carriera di Igor Tudor che siede oggi sulla panchina del Tottenham Hotspur. L’allenatore croato, arrivato a Londra appena lo scorso 14 febbraio 2026 dopo l’esonero di Thomas Frank, rischia già seriamente il posto dopo meno di tre settimane di lavoro. Il motivo è semplice: tre partite, tre sconfitte.

Tudor, inizio da incubo

L’ultima è arrivata oggi davanti al pubblico di casa, con il pesante 1-3 contro il Crystal Palace. Un ko che si aggiunge a quelli delle prime due uscite dell’era Tudor: il 2-1 sul campo del Fulham e il durissimo 1-4 nel derby londinese contro l’Arsenal capolista della Premier League.

I numeri raccontano una crisi profonda. In tre partite con Tudor in panchina, il Tottenham ha segnato appena 3 gol e ne ha subiti ben 9, con una media di tre reti incassate a gara. Un rendimento che non lascia tranquilli né la società né i tifosi, soprattutto considerando che l’arrivo del tecnico croato doveva rappresentare la svolta della stagione.

Tottenham, crisi senza fine

In realtà, i problemi degli Spurs vanno ben oltre le ultime tre partite. Con le sconfitte rimediate sotto la guida di Tudor, la striscia negativa del Tottenham si è allungata a cinque ko consecutivi. La squadra non riesce più a invertire la rotta e il morale nello spogliatoio appare sempre più fragile.

L’ultima vittoria risale al 28 gennaio, quando il Tottenham superò l’Eintracht Frankfurt in UEFA Champions League. Da quel momento in poi la squadra ha smesso di vincere. In campionato, invece, il successo manca addirittura dalla gara d’andata contro il Crystal Palace, vinta 0-1 mesi fa.

Rischio retrocessione

Una crisi che sta avendo conseguenze pesantissime sulla classifica. Oggi il Tottenham si ritrova infatti nelle zone più pericolose della graduatoria, con appena un punto di vantaggio sul West Ham United, attualmente terzultimo. Il rischio è quello della retrocessione. Uno scenario impensabile a inizio stagione per un club abituato a lottare per le posizioni europee.

È vero che la stagione degli Spurs è stata pesantemente condizionata dagli infortuni, che hanno colpito diversi giocatori chiave. Tuttavia, la qualità della rosa resta comunque superiore a quella di molte rivali dirette per la salvezza. Proprio per questo la classifica attuale appare difficilmente giustificabile.

Tudor, rischio nuovo esonero

Per Tudor la situazione è ancora più delicata perché questo eventuale addio rappresenterebbe il secondo esonero stagionale. Il tecnico croato, infatti, era stato sollevato dall’incarico anche dalla Juventus lo scorso ottobre, dopo un avvio di stagione complicato. Una doppia interruzione nel giro di pochi mesi sarebbe un duro colpo per la sua carriera.

La posizione dell’allenatore è quindi già sotto osservazione. Una situazione che ricorda quella del connazionale Juric nella passata stagione: esonerato prima dalla Roma in Serie A e poi dal Southampton in Premier League nella medesima annata. Per Tudor il tempo stringe: la sua avventura londinese rischia già di essere arrivata a un bivio decisivo.