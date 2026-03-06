Serata quasi perfetta per il Napoli: 2-1 al Torino e -1 in classifica dal Milan, +8 dal quinto posto. Rientrano poi sia Anguissa che De Bruyne. Quel “quasi” è rappresentato dall’ennesimo infortunio: si ferma Vergara.

Il Napoli conquista una vittoria importante battendo il Torino per 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A. Gli azzurri portano a casa tre punti fondamentali nella lotta per un posto in Champions League, al termine di una partita controllata per lunghi tratti e gestita con personalità. A decidere l’incontro sono le reti di Alisson Santos nella prima frazione di gioco e di Eljif Elmas nel secondo tempo. Nel finale il Torino accorcia le distanze con Casadei, ma il gol non basta per riaprire davvero la partita. La serata è stata resa ancora più speciale dal ritorno in campo di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, entrambi nuovamente disponibili dopo aver superato i rispettivi infortuni.

Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos decisivo

Prima del fischio d’inizio c’è stato anche un momento celebrativo dedicato al cantante e tifoso azzurro Sal Da Vinci, accolto con entusiasmo dal pubblico presente allo stadio. Quando la partita prende il via, il Napoli parte subito con grande intensità e trova il vantaggio già dopo pochi minuti. Al 7’ Alisson Santos rientra dalla fascia sinistra e lascia partire un tiro rasoterra dalla distanza che sorprende Paleari sul primo palo, portando in vantaggio i padroni di casa. L’avvio degli azzurri era stato già promettente con una conclusione dalla distanza di Politano respinta dal portiere granata e con diversi cross arrivati soprattutto dalla corsia destra.

Il Torino prova a reagire e cerca di rendersi pericoloso con Vlasic e Zapata, ma il Napoli si difende con ordine e Milinkovic-Savic si fa trovare pronto quando chiamato in causa sulle iniziative più insidiose degli ospiti. Nel finale del primo tempo la squadra di casa sfiora anche il raddoppio con Hojlund, prima con un tiro diagonale che termina fuori di poco e poi con un colpo di testa che non trova la porta su cross di Politano. Poco prima dell’intervallo arriva anche una brutta notizia per il Napoli: Vergara è costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla pianta del piede e al suo posto entra Anguissa.

Napoli, riecco De Bruyne e Anguissa

Nel secondo tempo il Napoli continua a gestire il ritmo della partita senza concedere troppo agli avversari. Alisson Santos tenta ancora la conclusione dalla distanza, mentre Hojlund sfiora il raddoppio con una girata che viene deviata in calcio d’angolo. Il Torino prova a cambiare qualcosa inserendo nuove energie dalla panchina, ma fatica a creare occasioni realmente pericolose.

Il secondo gol del Napoli arriva al 68’. Spinazzola riesce ad arrivare sul fondo e mette il pallone al centro dell’area, Politano fa da sponda e Elmas conclude al volo trovando la rete che vale il 2-0. Nel finale Conte manda in campo anche De Bruyne, accolto con un lungo applauso dei tifosi. All’87’ il Torino riesce a segnare con un colpo di testa di Casadei che riapre momentaneamente il match, ma per il Napoli si tratta soltanto di un brivido negli ultimi minuti prima del fischio finale.